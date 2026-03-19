Romániai Magyar Demokrata Szövetség Terror Háza Múzeum cigányság külhoni magyarság

„Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok!”

A Terror Háza Múzeum az 1990-es marosvásárhelyi pogromról, a fekete márciusról emlékezik meg.

Magyar Nemzet
Forrás: terrorhaza.hu 2026. 03. 19. 17:38
Harminchat éve, 1990 márciusában, alig három hónappal a temesvári forradalmat és a Ceaușescu-diktatúra megbuktatását követően a marosvásárhelyi magyarok a kisebbségi jogaik tiszteletben tartásáért vonultak az utcára. Magyar tannyelvű egyetemet és az anyanyelvi jogok garantálását követelték a tiltakozók. A hatalma átmentésén tevékenykedő kommunista elit az eseményt felhasználva etnikai konfliktust szított a vásárhelyi magyarok és a románok között. A városba beszállított, leitatott, husángokkal felszerelt románok rárontottak a jogaikért békésen demonstráló magyarokra. A hazugságokkal felheccelt tömeg megtámadta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székházát. Sütő András író a támadás következtében vesztette el a bal szeme világát.

Az események híre hamar eljutott a Marosvásárhely környékbeli falvakba. 

A helyi cigányok gondolkodás nélkül a magyarok oldalára álltak. Puczi Béla és társai a városba érkezve „Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok!” felkiáltással keltek a magyarok védelmére. A cigányok támogatásával sikerült kiverni a városból az erőszakos román tömeget.

A marosvásárhelyi pogromért a hatalom az áldozatokat tette felelőssé. 

A hősöket, Puczi Bélát és társait letartóztatták, és koncepciós perekben börtönbüntetésre ítélték. Szabadlábra helyezését követően Puczi Béla a további megtorlás elől Magyarországra szökött, ahol tíz évet várt arra, hogy politikai menedékjogot kapjon.

 Nem kapott munkát, nem lelt otthonra. Hajléktalanként halt meg 2009-ben. Puczi Béla tiszteletére 2017-ben emléktáblát avattak, 2021-ben pedig közteret neveztek el róla a Nyugati pályaudvarnál.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Petőfi-emléklap a helytállásért oklevéllel tüntette ki a roma hősöket: Puczi Bélát, Lőrinczi Józsefet, Sütő Józsefet, Szilágyi Józsefet, Szilveszter Kiss Pétert és Tóth Árpádot. Közülük hárman már nem vehették át személyesen az elismerést. Ugyanebben az évben a magyar kormány Kisebbségekért díjjal ismerte el a marosvásárhelyi hősök történelmi teljesítményét. Az alapítvány 2010-ben Egymásnak ítélve – Fekete március Marosvásárhelyen címmel könyvet jelentetett meg a fekete március történetéről, amely a magyar mellett román nyelven is olvasható. A 2021-ben megvalósult Együtt, szabadon című időszaki kiállításon – amely a XX. századi magyar történelem roma hőseit vonultatta fel – külön tablón emlékeztek Puczi Béla és társai hősiességére.

A cigányság a magyarsággal hosszú évszázadok óta közös sorson osztozik. Tehetségével, életerejével, művészetével, munkájával és, ha kellett, az életével is szolgálta a közös hazát. Sorsközösségünk, együvé tartozásunk legszebb példája volt a cigányok marosvásárhelyi kiállása magyar testvéreik mellett. A marosvásárhelyi fekete március sok szenvedést okozott cigányoknak és magyaroknak egyaránt, ugyanakkor az esemény mégis az összetartozásunk, a szolidaritás és a szabadság jelképévé vált.

 

Borítókép: Fekete március, tüntetők, 1990 (Forrás: Azopan.ro)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

