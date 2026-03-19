szászcsávási zenekarturnénémetország

Szászcsávástól Stuttgartig – Európát meghódítja az erdélyi népzenei virtus

Hagyományos erdélyi népzenével és új lemezükkel turnézik a zenekar.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:55
Fotó: OLTA
Európai turnéra indul a tradicionális erdélyi népzene 

A Szászcsávási Zenekar számára a 2025-ös év a nemzetközi kapcsolatépítés jegyében telt: a nyári szófiai és görögországi fesztiválfellépéseket szlovákiai turné követte, majd novemberben a Bécsi Magyar Táncháztalálkozó kiemelt vendégeként arattak sikert. A lendület 2026-ban is kitart: a múlt hétvégi, telt házas horvátországi koncertek után ezen a héten Németország következik. 

Március 18-án, csütörtökön este Stuttgartban adnak koncertet, március 19-én pénteken a helyi magyar közösségnek tartanak táncházat, március 20-án, szombaton pedig a Müncheni Táncháztalálkozó közönségét táncoltatják meg. 

Az autentikus falusi muzsika továbbra is határokat átívelő módon képes megszólítani a közönséget.

Új lemez és közösségi összefogás

A turné különlegességét az is adja, hogy a zenekar most mutatta be legújabb lemezét, amelyen a legendás Csányi Sándor fiai, Sanyika és Alin viszik tovább a stafétát, garantálva, hogy a világhírű szászcsávási vonós technika és zenei örökség apáról fiúra szállva éljen tovább. 

A korongon a hamisítatlan csávási népzene mellett helyet kaptak népzenésített modern feldolgozások és egy eddig ismeretlen, archív mahala dallam is, izgalmas hidat verve a múlt és a jelen közé. Így a cigánysoron felnövő új nemzetiség nemcsak őrzi a faluból indult világhírű hagyományt, hanem a saját hangján, friss energiákkal élteti tovább azt az európai színpadokon.

Forrás: Szászcsávási Zenekar 

A gyász fájdalmát is enyhíti a zenei hagyomány 

A zenészek a turnét megelőzően, alig két hete kísérték az utolsó útjára édesanyjukat, akinek temetése felemésztette a család összes tartalékát. A Szászcsávási Zenekar tagjai a fájdalom ellenére is vállalták a turnét, hiszen vallják: a muzsika nemcsak a közönségnek, hanem nekik is gyógyírt jelent a nehéz időkben. A zenekar célja most az, hogy a lemezeladásokkal és a támogatói közösség bővítésével stabilizálják a hátterüket, és továbbvigyék azt a páratlan zenei kincset, amelyet őseiktől örököltek.

Forrás: Szászcsávási Zenekar 

A modern kor kihívásaira válaszolva a zenekar a közösségi finanszírozás útjára is rálépett: a Patreon oldalon keresztül a rajongók közvetlenül támogathatják a szászcsávási örökség fennmaradását, amiért cserébe exkluzív tartalmakat és az új lemezt is megkaphatják.

