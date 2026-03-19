Szászcsávástól Stuttgartig – Európát meghódítja az erdélyi népzenei virtus

Európai turnéra indul a tradicionális erdélyi népzene

A Szászcsávási Zenekar számára a 2025-ös év a nemzetközi kapcsolatépítés jegyében telt: a nyári szófiai és görögországi fesztiválfellépéseket szlovákiai turné követte, majd novemberben a Bécsi Magyar Táncháztalálkozó kiemelt vendégeként arattak sikert. A lendület 2026-ban is kitart: a múlt hétvégi, telt házas horvátországi koncertek után ezen a héten Németország következik.

Március 18-án, csütörtökön este Stuttgartban adnak koncertet, március 19-én pénteken a helyi magyar közösségnek tartanak táncházat, március 20-án, szombaton pedig a Müncheni Táncháztalálkozó közönségét táncoltatják meg.

Az autentikus falusi muzsika továbbra is határokat átívelő módon képes megszólítani a közönséget.