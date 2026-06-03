Vezető énekesekkel és fiatal tehetségekkel tér vissza az operaházi Traviata

A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát irányító mindkét karmester először vezényli Verdi operáját az Andrássy úti Ybl Palotában. Hamar Zsolt Liszt-díjas, érdemes művész korábban Lisszabonban és főzeneigazgatóként a Wiesbadeni Állami Színházban is dirigálta a Traviatát, míg a fiatal generációt képviselő Török Levente 2025-ben Ausztriában, az Oper Burg Gars fesztiválon vezényelte a művet a Bécsi Állami Operaház szólistáival.

Verdi Traviatája tizenegy alkalommal, június 20-án, 21-én, 23-án, 25-én, 26-án, 27-én és 30-án, valamint július 2-án, 4-én, 7-én és 9-én látható a Magyar Állami Operaházban idei nyári sorozatában.