Egy hétvége alatt két városban is letette névjegyét a Szászcsávási Zenekar

Fotókiálltással indult, átütő erejű táncházban csúcsosodott ki az üllési est

A szászcsávási népzenészek mozgalmasra sikerült elmúlt évét bemutató fotókiállítását követően koncertjükkel mutatták meg, ami a képekről nem volt hallható, majd az est és a hangulat is egy táncházban csúcsosodott ki, amelyen a mintegy százhúsz látogató is részt vett szombat este, Üllésen. Végig kiváló hangulat uralkodott az eseménynek helyet adó Pusztaszínházban, ami a táncházban örömmel részt vevő nem kevés fiatalon is érezhető volt.

Fotó: Szászcsávási Zenekar

A rendezvényről nem csak az élményt, de kézzelfogható emlékeket is kisorsoltak a látogatók között, mégpedig Oláh Tamás vadonatúj, idén készült fényképei közül.

A főnyereményt, ami egy molinóra nyomtatott Jámbor Istvánt „Dumnezeut”, egykori kultikus első prímásunkat ábrázoló képet, egy helyi, Szegeden élő fotós, Patyi Zsófi nyerte meg.

Fotó: Szászcsávási Zenekar

Levezetés gyanánt telt házas koncerttel robbantották fel színpadot a Magyar Zene Házában

Sokat nem pihentek a szászcsávási muzsikusok hangszerei, vasárnap este már a Magyar Zene Házában adtak telt házas koncertet a háromszáz fős közönségnek. A nagy sikert arató budapesti fellépésük, Salamon Soma, a ház népzenei programszerkesztőjének kiküldetéseként, Árendás Péter szászcsávási programfelelős és Agócs Gergely feketebalogi Sukovci zenekar programfelelős moderációjával zajlott le.

A Szászcsávási Zenekar és menedzsmentje mindenkinek köszönetet mond, aki részt vett rendezvényeiken, egyben várják a következő találkozást eddigi és leendő közönségükkel.