Kerkez győztes meccsen debütált az Anfielden, Szoboszlai varázsolt az új posztján

Azután, hogy a Liverpool második sora kora este 4-1-re legyőzte a spanyol Athletic Bilbaót, bő egy órával később a két csapat újra összecsapott az Anfielden, ekkor viszont már mindkét vezetőedző a legerősebb kezdőjét tette fel. Arne Slot így a kezdőbe nevezte Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is. A magyar válogatott hátvédje mellett a nyári érkezők közül Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong is ezen a felkészülési mérkőzésen debütált a hazai közönség előtt. Külön érdekesség, hogy Pécsi Ármin is ott volt a kispadon, miután a korábbi találkozón megkapta a második félidőt. Ugyanakkor a keretből hiányzott Virgil Van Dijk betegség miatt, Alisson, aki feleségéhez utazott haza Brazíliába, emellett sérülés miatt Conor Bradley is kidőlt Joe Gomez mellett – de Slot szerint Van Dijk és Alisson a vasárnapi angol Szuperkupa-meccsen már játszhat a Crystal Palace ellen.

Így állt fel a Liverpool a második hétfői meccsen Fotó: Facebook/Liverpool FC

Bámulatos Liverpool-kezdés, gyors gól

A Vörösök egyből támadóan léptek fel, Wirtz fejese még kaput tévesztett, de a nyolcadik percben Mohamed Szalah és Szoboszlai szabadrúgás-variációja után a magyar középpályás lőtt egyenesen Unai Simónba.

A hazai gól pár perccel később megjött: Szoboszlai indította Ekitikét, a szélvészgyors francia középre tett labdájára Szalah érkezett, majd könnyedén a kapuba lőtt.

Mohamed Szalah vezetést érő gólja Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Ahogy a korábbi meccsen, a 20. perc most is az autóbalesetben elhunyt liverpooli játékosról, Diogo Jotáról szólt. A szurkolók a portugált éltették, a játék is megállt, mindenki Jotára és a testvérére emlékezett meg. Majd szinte a semmiből egyenlítettek a spanyolok: egy szabadrúgás után Oihan Sancet – akit sérülés miatt még az első félidőben le kellet cserélni – üresen vehette át a labdát a tizenhatoson belül, könnyű gólt lőtt Giorgi Mamardasvili kapusnak. Az első félidő hátralévő bő 20 percében a Liverpool volt továbbra is a veszélyesebb, de újabb gól már nem született.

A fordulás után Kerkez kis híján kiosztotta az első gólpasszát új csapatában, de Ekitiké fejese nem ment be. Az ezt követő szöglet után Cody Gakpo viszont a kipattanót berúgta, a Liverpool újra vezetett.

De ahogy az első játékrészben, most is egyenlített a Bilbao, ráadásul éppen Gakpo öngóljával. A folytatás is a holland szélsőről szólt: rá hat perccel újra betalált a spanyolok kapujába. A Liverpool végül úgy nyert 3-2-re, hogy Szalah még tizenegyest rontott, de a sikerhez Mamardasvili nagy védései is kellettek.