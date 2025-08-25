Fiatalszabályok Európában: mennyire szigorú a magyar rendszer?

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a május 9-i közgyűlésén fogadta el a 2025 és 2030 közötti stratégiai programját, amelynek egyik pontja a 2026–27-es idénytől bevezetésre kerülő ösztönzőrendszer volt. Ennek az a lényege, hogy csak azok a klubok juthatnak hozzá az ötszázmillió forintos támogatáshoz, amelyek az NB I-es meccseken egyszerre legalább öt magyar játékost a pályára küldenek. Ez még nem elég, mert az öt magyarból egynek legalább 21 éven alulinak kell lennie (fiatalszabály). A szabályozás végül egy évvel hamarabb, már a 2025/26-os idénytől életbe lépett, és nagy port kavart a hazai futballéletben.

Tóth Alexet és a Fradit is érinti a fiatalszabály Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az NB I első fordulójában erről az ötszázmillió forintos támogatásról három csapat rögtön le is mondott, ugyanis sem az Újpest, sem ZTE, sem a Nyíregyháza nem teljesítette az MLSZ ajánlását. Ugyanakkor a három érintett klubnak sem kell teljes egészében lemondania az MLSZ által biztosított forrásokról, mivel a szövetség bevezetett egy átmeneti szabályt, amely lehetővé teszi, hogy a 2025–2026-os bajnokságban a tavalyi, vagyis a 2024–2025-ös idény kritériumainak teljesítése is elfogadható. Ebben az esetben viszont „csak” az előző idény díjazása, azaz 325 millió forint jár a kluboknak.

Az MLSZ magyar szabályával párhuzamosan a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ösztönzőrendszere is érvényben maradt. Az NSMI ugyanis két éve hozta létre azt a rendszert, amely a kiemelt akadémiát működtető NB I-es klubokat (FTC, Puskás Akadémia, ETO, MTK, DVTK, DVSC és a feljutó Kisvárda) támogatja. A kiemelt státusznak egy alapfeltétele van, az élvonalbeli csapatoknak minden bajnoki mérkőzésen legalább öt magyar játékost kell folyamatosan a pályán tartaniuk. Ez összhangban van az MLSZ úgynevezett 4+1-es ajánlásával, ugyanakkor annyiban módosul, hogy az NSMI nem írja elő fiatal labdarúgó kötelező szerepeltetését a kiemelt akadémiai címhez.

Az NSMI ajánlása valamiért tévesen 3+2-es szabályként terjedt el, pedig a szabályozás ennél sokkal összetettebb, a lényege, hogy a kiemelt akadémiával rendelkező csapatoknak egy előzetesen az NSMI-vel egyeztetett fiatalpercet is el kell érniük minden szezonban. Ha ez nem történik meg, akkor az akadémiáknak jelentős összegekről kell lemondaniuk, viszont a működésük így sem kerül veszélybe.

A régióban több országban is van fiatalszabály

Kíváncsiak voltunk rá, hogy a környező országokban és a topbajnokságokban milyen szabályokat alkalmaznak annak érdekében, hogy helyzetbe hozzák a fiatal tehetségeket. A régió talán legismertebb szabályozása az Ausztriában érvényben lévő Österreicher-Topf, amely mára elsősorban inkább „hazai szabály”, mintsem fiatalszabály. A Österreicher-Topf lényege, hogy a tizennyolc fős meccskeretbe legalább 12 osztrákot kell benevezni. Ha egy klub akár csak egy meccsen nem tartja be a szabályt, akkor a teljes támogatásától elesik az adott időszakban. Érdekesség, hogy Ausztriában a pontrendszer kiemelten jutalmazza a fiatalokat: az U22-es futballisták percei négyszer annyit érnek, mint az idősebb társaikéi.