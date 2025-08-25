fiatalszabályUEFANSMIMLSZ

Fiatalszabályok Európában: mennyire szigorú a magyar rendszer?

A magyar labdarúgásban hatalmas vihart kavart a fiatalszabály bevezetése az elmúlt pár hónapban. De hogyan állnak hozzá a fiatalokhoz a környező országokban, és mit mutat az UEFA, valamint a topligák gyakorlata? Cikkünkben ennek jártunk most utána.

C. Kovács Attila
2025. 08. 25. 4:45
Tóth Alex, a Ferencváros 19 éves középpályása.
Tóth Alex, a Ferencváros 19 éves középpályása. Forrás: Purger Tamás / MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a május 9-i közgyűlésén fogadta el a 2025 és 2030 közötti stratégiai programját, amelynek egyik pontja a 2026–27-es idénytől bevezetésre kerülő ösztönzőrendszer volt. Ennek az a lényege, hogy csak azok a klubok juthatnak hozzá az ötszázmillió forintos támogatáshoz, amelyek az NB I-es meccseken egyszerre legalább öt magyar játékost a pályára küldenek. Ez még nem elég, mert az öt magyarból egynek legalább 21 éven alulinak kell lennie (fiatalszabály). A szabályozás végül egy évvel hamarabb, már a 2025/26-os idénytől életbe lépett, és nagy port kavart a hazai futballéletben. 

Tóth Alexet és a Fradit is érinti a fiatalszabály
Tóth Alexet és a Fradit is érinti a fiatalszabály Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az NB I első fordulójában erről az ötszázmillió forintos támogatásról három csapat rögtön le is mondott, ugyanis sem az Újpest, sem ZTE, sem a Nyíregyháza nem teljesítette az MLSZ ajánlását. Ugyanakkor a három érintett klubnak sem kell teljes egészében lemondania az MLSZ által biztosított forrásokról, mivel a szövetség bevezetett egy átmeneti szabályt, amely lehetővé teszi, hogy a 2025–2026-os bajnokságban a tavalyi, vagyis a 2024–2025-ös idény kritériumainak teljesítése is elfogadható. Ebben az esetben viszont „csak” az előző idény díjazása, azaz 325 millió forint jár a kluboknak.

Az MLSZ magyar szabályával párhuzamosan a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ösztönzőrendszere is érvényben maradt. Az NSMI ugyanis két éve hozta létre azt a rendszert, amely a kiemelt akadémiát működtető NB I-es klubokat (FTC, Puskás Akadémia, ETO, MTK, DVTK, DVSC és a feljutó Kisvárda) támogatja. A kiemelt státusznak egy alapfeltétele van, az élvonalbeli csapatoknak minden bajnoki mérkőzésen legalább öt magyar játékost kell folyamatosan a pályán tartaniuk. Ez összhangban van az MLSZ úgynevezett 4+1-es ajánlásával, ugyanakkor annyiban módosul, hogy az NSMI nem írja elő fiatal labdarúgó kötelező szerepeltetését a kiemelt akadémiai címhez.

Az NSMI ajánlása valamiért tévesen 3+2-es szabályként terjedt el, pedig a szabályozás ennél sokkal összetettebb, a lényege, hogy a kiemelt akadémiával rendelkező csapatoknak egy előzetesen az NSMI-vel egyeztetett fiatalpercet is el kell érniük minden szezonban. Ha ez nem történik meg, akkor az akadémiáknak jelentős összegekről kell lemondaniuk, viszont a működésük így sem kerül veszélybe. 

A régióban több országban is van fiatalszabály

Kíváncsiak voltunk rá, hogy a környező országokban és a topbajnokságokban milyen szabályokat alkalmaznak annak érdekében, hogy helyzetbe hozzák a fiatal tehetségeket. A régió talán legismertebb szabályozása az Ausztriában érvényben lévő Österreicher-Topf, amely mára elsősorban inkább „hazai szabály”, mintsem fiatalszabály. A Österreicher-Topf lényege, hogy a tizennyolc fős meccskeretbe legalább 12 osztrákot kell benevezni. Ha egy klub akár csak egy meccsen nem tartja be a szabályt, akkor a teljes támogatásától elesik az adott időszakban. Érdekesség, hogy Ausztriában a pontrendszer kiemelten jutalmazza a fiatalokat: az U22-es futballisták percei négyszer annyit érnek, mint az idősebb társaikéi.

Romániában még ennél is szigorúbb szabályt vezetett be a Román Labdarúgó-szövetség (FRF). Az élvonalbeli bajnokik 75 százalékán legalább öt román labdarúgónak kell játszania csapatonként. Ha ezt egy klub nem teljesíti, akkor 150 ezer eurós pénzbírság vár rá. Némi könnyebbség, hogy a szabály U21-es játékosokkal is teljesíthető: egy fiatal labdarúgó két felnőtt román játékosnak számít, így három U21-es futballista pályán tartása már elegendő az előírás betartásához. Romániában korábban ennél is szigorúbb volt a rendszer – ha legalább egy U21-es futballista nem játszotta végig a meccset, akkor a csapat automatikusan 3–0-ra elveszítette a találkozót, és a máig meglévő pénzbírsággal is számolnia kellett. 

Ha a régió északi országait vesszük górcső alá, azt láthatjuk, hogy Csehországban, Szlovákiában és Ukrajnában sincs érvényben fiatalszabály. 

Szerbiában azonban nemrég szigorú fiatalkvótát vezettek be: az élvonalbeli mérkőzéseken végig legalább két, 2004. január 1-je után született játékosnak a pályán kell lennie. A lejátszott fordulók jegyzőkönyvei alapján a csapatok eddig betartották a szabályt – arra vonatkozóan nem találtunk információt, hogy ellenkező esetben milyen szankciók sújtanák az együtteseket. 

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a régióban messze kiemelkedik a horvátok utánpótlás nevelése. Délnyugati szomszédunk az elmúlt évtizedekben olyan világklasszisokat nevelt ki, mint az aranylabdás Luka Modric, Ivica Olic, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic és még sorolhatnánk. A horvátoknál sokáig nem volt érvényben semmilyen fiatalokra vonatkozó szabályozás, a klubok pusztán stratégiai szempontból koncentráltak a fiatalok kinevelésére. Azonban a Horvát Labdarúgó-szövetség úgy látta, hogy az elmúlt években visszaesett a felbukkanó fiatal tehetségek száma, ezért 2026 július elsejétől új szabályozást vezet be. 

Az előírás szerint az élvonalbeli csapatoknál legalább egy U21-es játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie a mérkőzés teljes ideje alatt. A másodosztályban ennél szigorúbb a szabály: ott két U21-esnek kötelező végigjátszania a találkozót. Az első osztályban csak jövőre vezetik be az új rendszert, a másodosztályban azonban már jelenleg is érvényben van. 

Szlovéniában a szövetség szintén kötelezővé tette a fiatal játékosok szerepeltetését: az élvonalban minden mérkőzésen legalább egy, 2004. január 1-je után született labdarúgónak kell kezdőként pályára lépnie, a másodosztályban pedig kettőnek. Az első ligában emellett legfeljebb négy EU- és EGT-n kívüli futballista játszhat egy csapatban, és a keretben legalább tíz hazai nevelésű játékosnak kell szerepelnie.

Mi a helyzet a topfocival?

Az európai szövetség, az UEFA a saját sorozataiban nyolc hazai („homegrown”) futballistát ír elő; az a játékos felel meg ennek a kritériumnak, aki 15 és 21 éves kora között legalább három évet töltött az adott nemzeti szövetség égisze alatt szereplő kluboknál. A szabály célja, hogy minden országban erősödjön az utánpótlás.

Sokáig a Premier League is ezt a szabályozást követte, azonban az angol liga a 2025/26-os idényben egy apróbb változtatást eszközölt a jól bevált szabályon. A 25 fős keretben továbbra is minimum nyolc „homegrown” játékosnak kell szerepelnie, de ezen felül minden mérkőzésre nevezett keretben kötelező legalább egy U21-es hazai nevelést is feltüntetni. A liga ezzel a változtatással válaszolt azokra a korábbi kritikákra, miszerint a homegrown-kvóta a gyakorlatban nem biztosít elég lehetőséget a fiatal angol tehetségeknek.

Érdekesség, hogy a Premier League múlt pénteki nyitófordulójában a Liverpool kezdőcsapatában két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott az AFC Bournemouth ellen. Ugyanezen a napon az NB I-ben az Újpest szintén két magyarral, Bese Barnabással és Fiola Attilával a kezdőben állt ki a Kisvárda elleni találkozón.

 

Az olasz Serie A is az UEFA elveit követi: a 25 fős keretben nyolc hazai nevelésű játékosnak kell lennie, közülük négynek klubon belül nevelkedettnek. Olaszországban nincs külön fiatalszabály, de a külföldiek regisztrációját szabályozzák: egy idényben maximum két új EU-n kívüli labdarúgót lehet szerződtetni, a harmadik játékos megszerzéséhez már egy EU-n kívüli játékosnak távoznia kell. 

A német Bundesligában a nevezett keretben minimum tizenkét olyan futballistának kell lennie, aki német nevelésűnek számít. Az U21-esek szerepeltetése itt sem kötelező, de a klubok többsége tudatosan építi be a saját utánpótlásából kikerülő tehetségeket, részben anyagi megfontolásból, részben a tradíciók miatt.

A spanyol La Ligában nincs sem hazai, sem fiatal kvóta, a liga mindössze a nem EU-s futballisták számát korlátozza: egy keretben legfeljebb öt, a meccsnapi keretben pedig három nem EU-s labdarúgó szerepelhet. Érdekesség, hogy éppen Spanyolországban a legmagasabb a hazai játékosok játékperc-arányos mutatója (közel 60 százalék), miközben Angliában alig haladja meg a 30-at, Németországban pedig nagyjából 40 százalék körül mozog.

Összességében tehát elmondható, hogy az MLSZ és a NSMI ösztönzőrendszerei régiós viszonylatban nem számítanak kirívónak, ám nyugat-európai mércével nézve kifejezetten szigorú. Az viszont csak a következő években derül ki, hogy az új szabályozás valóban híd lesz-e az akadémiák és a felnőttfutball, illetve a magyar válogatott között.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu