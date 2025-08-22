Zseljko GavricsFradiKonferencialigaRapid WienPeter StögerETO FC

A Fradinak nem kellett, most bosszút állt korábbi edzőjén

Zseljko Gavrics volt az ETO FC hőse a Rapid Wien elleni Konferencialiga-playoffkör első mérkőzésén. A korábban a Fradiban is futballozó Zseljko Gavrics az immár az osztrák együttest irányító Peter Stöger keze alatt kevés játéklehetőséget kapott a magyar rekordbajnoknál, csütörtöki duplájával viszont jelezte, talán hiba volt anno lemondani róla.

2025. 08. 22. 12:15
Zseljko Gavrics duplája ég sokat érhet az ETO FC-nek Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros 2021 augusztusában jelentette be, hogy Zseljko Gavrics személyében szerződtette a szerb címvédő, a Crvena zvezda kétszeres bajnok válogatott szélsőjét. Az akkor még csak húszesztendős Gavrics 4,5 milliós becsült értékével a szerb élvonal harmadik legértékesebb futballistájának számított, az NB I-ben viszont rögtön az élre ugrott, letaszítva a képzeletbeli trónról a hárommillió eurós Myrto Uzunit. Érdekesség, hogy Szerbiában döbbenetet váltott ki Gavrics elengedése, sokak szerint a belgrádi klub aprópénzért vált meg a szerb labdarúgás nagy ígéretétől.

Zseljko Gavrics kevés lehetőséget kapott Peter Stögertől a Ferencvárosban
Zseljko Gavrics kevés lehetőséget kapott Peter Stögertől a Ferencvárosban (Fotó: Fradi.hu)

Az elsősorban balszélsőként, de a középpálya több pontján is bevethető Gavricstól a fentiek fényében sokat vártak a Fradinál, azonban Peter Stögernél nem kapott sok lehetőséget: az osztrák szakember a decemberi menesztéséig mindössze hét meccsen vetette be a bosnyák–szerb határhoz közeli Ugljevikben született futballistát, aki mindössze egyszer, a Hatvan ellen 9-0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen volt a kezdőcsapat tagja – és akkor szerezte az egyetlen gólját a zöld-fehérek színeiben.

Gavrics végül 15 tétmérkőzésig jutott, mielőtt a DAC kölcsönbe, majd végleg megszerezte a kétszeres válogatott szélsőt. A dunaszerdahelyieknél már egy fokkal jobb mutatót hozott, 33 találkozón hét gólt és három gólpasszt jegyzett. Az NB I-be tavaly nyáron tért vissza, hogy hosszú térdsérülése után ismét rendszeres játéklehetőséghez jusson. Az ETO FC kölcsönbe szerezte meg, és mivel mindkét fél elégedett volt, egy évvel később végleg leigazolta.

Zseljko Gavrics bosszúja

Remek NB I-es szereplésüknek köszönhetően a győriek kipróbálhatták magukat a Konferencialigában, ahol sikerült egészen a főtábla kapujáig menetelni. A rájátszásban az a Rapid Wien az ellenfél, melyet július óta éppen Stöger irányít, így Gavrics szempontjából igencsak pikáns párharcnak ígérkezett az osztrákok elleni. Az első mérkőzésen aztán megmutatta korábbi edzőjének, hogy hiba volt a mellőzése, duplájának köszönhetően a magyar csapat 2-1-es előnyt szerzett a visszavágóra.

Stögert – aki az első vereségét szenvedte el új csapata kispadján – a Mandiner megkérdezte, mit gondol egykori játékosa teljesítményéről.

Igen, én voltam az edző, amikor a Fradiba került, de akkor még nagyon fiatal játékos volt, kevés tapasztalattal. Nem volt könnyű bekerülni az akkori Ferencvárosba. Sok lehetőséget így nem kapott nálam, másoknak több játékperc jutott, de nagyon tehetséges. Remek a rúgótechnikája, ezt láthattuk tőle most is, parádés gólt szerzett, és gyakorlatilag tökéletes meccse volt. Gratulálok neki, megérdemli, mert nagyon jó srác, de Bécsben nekünk kell gólt szereznünk, úgyhogy nem azon fogunk dolgozni, hogy a kapcsolatunkat elmélyítsük.

Gavrics a meccs utáni értékelésében a csapattal foglalkozott, saját teljesítményét nem hozta szóba.

– Sokat tettünk ezért a győzelemért, nagyon kemény meccset sikerült megnyernünk. Fizikailag erősebbek nálunk a bécsiek, a párharcokban és a levegőben ez sokat számít, de mi tudtunk bátran játszani, és ez eredményre vezetett. Egy pillanatra sem lehetünk nyugodtak, kőkemény meccs vár ránk a visszavágón. Most a regeneráción lesz a hangsúly, majd minden idegszálunkkal a visszavágóra összpontosítunk – mondta lapunknak a lefújás után a két hazai gól szerzője.

A visszavágót jövő csütörtökön, 19 órától rendezik, Gavrics akkor is sokat tehet azért, hogy Stöger európai kalandja befejeződjön a Rapid Wiennel…

