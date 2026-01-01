Finnország lépett a tenger alatti kábel megrongálása ügyében

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti kábelt a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.

Lefoglaltak a finn hatóságok egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint megrongált egy tenger alatti kábelt Fotó: AFP

A Fitburg nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott – közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona, és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint.

A finn rendőrség közölte: a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették.

A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok. Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.