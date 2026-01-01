FinnországAlexander Stubborosz hajóBalti-tenger

Finnország lépett a tenger alatti kábel megrongálása ügyében

A finn hatóságok lefoglaltak egy Oroszországból érkező teherhajót, miután gyanú merült fel, hogy az megrongált egy távközlési vezetéket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 01. 21:45
Alexander Stubb: Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra Forrás: AFP
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti kábelt a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.

Lefoglaltak a finn hatóságok egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint megrongált egy tenger alatti kábelt Fotó: AFP

A Fitburg nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott – közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona, és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint.

A finn rendőrség közölte: a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. 

A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok. Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.

A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. 

A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították. A finn rendőrség bejelentette, hogy „súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása” címén vizsgálatot indít. Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni

– jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben. Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

Borítókép: Alexander Stubb finn elnök (Fotó: AFP) 

