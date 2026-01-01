Nem látják szívesen George Clooney-t Franciaországban

A francia belügyminiszter mellé delegált miniszter, Marie-Pierre Vedrenne szerdán úgy ítélte meg, hogy George Clooney amerikai színész franciaországi honosításának „nincs jó üzenete” éppen akkor, amikor jelentősen megszigorítják a nyelvtudási kötelezettséget az állampolgárságot felvenni kívánók számára.

Marie-Pierre Vedrenne szerint George Clooney franciaországi honosításának „nincs jó üzenete” (Fotó: AFP)

Személy szerint büszke lehetek arra, hogy George Clooney a honosítását kéri

– jelentette ki a France Info közszolgálati hírrádióban Marie-Pierre Vedrenne. Hozzátette, hogy ennek megadása ugyanakkor a szóban forgó körülmények miatt „nem jó üzenet”, és hangsúlyozta, hogy a pártatlanság maradéktalanul fontos. A miniszter kijelentette, hogy megérti egyes franciák érzését a kettős mércével kapcsolatban, hiszen a 64 éves színész december elején az RTL kereskedelmi rádióban beismerte, hogy 400 nyelvlecke után is gyenge a francia nyelvtudása.