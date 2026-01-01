George ClooneyFranciaországfrancia állampolgárhonosítás

Nem látják szívesen George Clooney-t Franciaországban

George Clooney francia állampolgárságának megadása politikai vitát váltott ki Párizsban: miközben a kormány szigorítja a nyelvi feltételeket a honosításnál, egy miniszter szerint a világsztár esete „rossz üzenetet” közvetít a francia társadalom felé. Donald Trump sem hagyta szó nélkül Clooney új állampolgárságát.

Forrás: MTI2026. 01. 01. 20:50
Egy francia miniszter kiakadt George Clooney honosítása miatt Forrás: AFP
A francia belügyminiszter mellé delegált miniszter, Marie-Pierre Vedrenne szerdán úgy ítélte meg, hogy George Clooney amerikai színész franciaországi honosításának „nincs jó üzenete” éppen akkor, amikor jelentősen megszigorítják a nyelvtudási kötelezettséget az állampolgárságot felvenni kívánók számára.

Marie-Pierre Vedrenne szerint George Clooney franciaországi honosításának „nincs jó üzenete”
Marie-Pierre Vedrenne szerint George Clooney franciaországi honosításának „nincs jó üzenete” (Fotó: AFP)

 

Személy szerint büszke lehetek arra, hogy George Clooney a honosítását kéri

– jelentette ki a France Info közszolgálati hírrádióban Marie-Pierre Vedrenne. Hozzátette, hogy ennek megadása ugyanakkor a szóban forgó körülmények miatt „nem jó üzenet”, és hangsúlyozta, hogy a pártatlanság maradéktalanul fontos. A miniszter kijelentette, hogy megérti egyes franciák érzését a kettős mércével kapcsolatban, hiszen a 64 éves színész december elején az RTL kereskedelmi rádióban beismerte, hogy 400 nyelvlecke után is gyenge a francia nyelvtudása.

A színész, felesége, Amal Alamuddin Clooney és két nyolcéves ikerfiuk a francia hivatalos közlönyben szombaton közzétett rendelet révén megkapta a francia állampolgárságot.

Egy 2024-ben elfogadott törvény értelmében ugyanakkor január 1-től a tartósan Franciaországban letelepedni kívánóknak állampolgári vizsgát kell tenniük és bizonyságot kell tenniük a francia nyelv bizonyos szintű ismeretéről. Az állampolgárságért folyamodóknak emelt szintű nyelvvizsgát kell tenniük, míg korábban elegendő volt nyelvtanfolyamra járniuk.

Francia külügyi források szerint Clooney francia állampolgárságát leginkább Jean-Noel Barrot külügyminiszter támogatta, 

akinek tárcája szerdán a támogatást azzal indokolta, hogy széles körű ismertségének köszönhetően a színész hozzájárulhat a Franciaországról kialakult nemzetközi kép és az ország gazdasági kapcsolatainak javításához. 

A Clooney család sok időt tölt Franciaországban
A Clooney család sok időt tölt Franciaországban (Fotó: AFP)

A Clooney család, amelynek a honosításáról elsőként a Paris Match című magazin számolt be, az év egy részét a dél-franciaországi Var megyei Brignoles-ban lévő udvarházában tölti, amelyet 2021-ben vásároltak.

Még ha nem is töltik minden idejüket Dél-Franciaországban, ezen a birtokon a legboldogabbak – mondta a színész, aki 2005-ben Oscar-díjat kapott a Sziriana című filmdrámában nyújtott alakításáért.

Honfitársa, Jim Jarmusch filmrendező pénteken közölte a France Inter közszolgálati rádióban, hogy szintén kérelmezni kívánja a francia állampolgárságot. 

Szeretném, ha lenne egy másik hely, ahová el tudok menekülni az Egyesült Államokból

– mondta a rendező, aki hangsúlyozta a francia kultúra iránti vonzódását.

Trump sem hagyta szó nélkül Clooneyék francia állampolgárságát

Örömhír! George és Amal Clooney, a történelem legrosszabb politikai jósai közé tartozó páros, hivatalosan is Franciaország állampolgárai lettek, amely sajnos súlyos bűnözési problémával küzd a migráció borzalmas kezelése miatt, hasonlóan ahhoz, amit »Álmos Joe« Biden idején tapasztaltunk

 – írta Trump, hozzátéve:

 

Emlékeznek, amikor Clooney a hírhedt vita után hátat fordított Joe-nak egy adománygyűjtés során, hogy egy másik kiemelkedő jelölt, Jamala(K!) oldalára álljon, aki most a legrosszabb kormányzókkal, köztük Tim Walzcal és Gavin Newsommal küzd a demokraták jövőbeli vereségéért. Clooney több figyelmet kapott a politikában, mint amennyit a kevés, és teljesen középszerű filmjeiért. Valójában nem volt filmsztár, csupán egy átlagos ember, aki folyamatosan a józan ész hiányáról panaszkodott a politikában. Tegyük újra naggyá Amerikát!

Borítókép: George Clooney amerikai színész (Fotó: AFP)

