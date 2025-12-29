Macronukrajnai háborúUkrajnaorosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Macron nem nyugszik, Moszkva vészjósló figyelmeztetést küldött

Emmanuel Macron francia elnök újabb nemzetközi egyeztetést kezdeményez Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról. A „hajlandók koalíciójaként” emlegetett csoport vezetői Párizsban ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy konkrét vállalásokról állapodjanak meg. Oroszország szerint ugyanakkor minden olyan európai katonai egység, amelyet Ukrajnába küldenének, az orosz haderő számára jogszerű célpontnak minősülne.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 7:33
A francia elnök szerint elérkezett az idő arra, hogy a politikai nyilatkozatokat konkrét tettek váltsák fel Forrás: AFP
Emmanuel Macron januárra hívja össze azoknak az államoknak a vezetőit, amelyek készek részt vállalni Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáinak kialakításában. A francia elnök szerint elérkezett az idő arra, hogy a politikai nyilatkozatokat konkrét hozzájárulások váltsák fel – írja a ZN.

Macron egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel és Donald Trumppal is
Macron egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel és Donald Trumppal is (Fotó: AFP)

Macron egyeztetett Zelenszkijjel és Trumppal is

Macron az X közösségi oldalon számolt be a kezdeményezésről, miután egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Donald Trump amerikai elnökkel, valamint több európai vezetővel. 

Közlése szerint a találkozóra a hónap elején kerül sor Párizsban, ahol a résztvevők kifejezetten arra keresik a választ, ki és milyen formában járul hozzá Ukrajna biztonságának szavatolásához.

A francia államfő hangsúlyozta: a biztonsági garanciák kérdése kulcseleme minden jövőbeli megállapodásnak. Megfogalmazása szerint ezek nélkül nem képzelhető el tartós béke. Macron úgy látja, a mostani egyeztetések előrelépést hozhatnak, mert több ország is jelezte hajlandóságát az együttműködésre.

Az ukrán és az amerikai vezetők Floridában folytattak tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről. Ezek az egyeztetések lezárultak, de a felek jelezték: a párbeszéd nem szakadt meg. Volodimir Zelenszkij Washingtonban arról beszélt, hogy a béketárgyalások folytatódnak. Az ukrán elnök elmondása szerint az Egyesült Államokkal egy húszpontos béketervről tárgyaltak, amelynek elemeiben nagyfokú egyetértés körvonalazódott. Állítása szerint 

a tervezet pontjainak mintegy kilencven százalékában közös nevezőre jutottak, az amerikai biztonsági garanciák kérdésében teljes volt az egyetértés. 

Elfoglalta Vilcsa települést Harkiv megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán
Brüsszel miatt jöhet az orosz–európai háború (Fotó: AFP)

Brüsszel miatt jöhet az orosz–európai háború

Szergej Lavrov egy interjúban korábban élesen fogalmazott: állítása szerint minden olyan európai katonai egység, amelyet Ukrajnába küldenének, az orosz haderő számára jogszerű célpontnak minősülne. Az orosz külügyminiszter szerint Brüsszelben mára eluralkodott a háborús pszichózis, és Európa egyre nyíltabban sodródik a fegyveres konfrontáció felé. Lavrov azzal vádolta az uniós vezetőket, hogy tudatosan készülnek az Oroszországgal való összecsapásra, miközben politikájukat Moszkva legyőzésének rögeszmés vágya határozza meg. 

Mint arról lapunk is írt, Alekszandar Vucsics szerb elnök úgy fogalmazott: Egyre közelebb a háború Európa és Oroszország között, de nem ez lesz az egyetlen konfliktuszóna a világon.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Kiderültek a részletek Trump és Putyin tárgyalásáról

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
