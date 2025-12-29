Macron nem nyugszik, Moszkva vészjósló figyelmeztetést küldött

Emmanuel Macron januárra hívja össze azoknak az államoknak a vezetőit, amelyek készek részt vállalni Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáinak kialakításában. A francia elnök szerint elérkezett az idő arra, hogy a politikai nyilatkozatokat konkrét hozzájárulások váltsák fel – írja a ZN.

Macron egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel és Donald Trumppal is (Fotó: AFP)

Macron egyeztetett Zelenszkijjel és Trumppal is

Macron az X közösségi oldalon számolt be a kezdeményezésről, miután egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Donald Trump amerikai elnökkel, valamint több európai vezetővel.