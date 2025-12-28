Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kemény hangon figyelmeztette Brüsszelt: bármilyen európai katonai kontingens, amelyet Ukrajnába küldenek (akár a hajlandók koalíciója formájában), törvényes katonai célponttá válik az orosz fegyveres erők számára. Lavrov szerint ezt százszor hangsúlyozták már.

Brüsszel háborúba sodorná Európát (Fotó: AFP)

Az európai háborús párt, miután politikai tőkéjét abba fektette, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, készen áll a végsőkig elmenni

– állította Lavrov vasárnap.

Trump békét teremtene, Brüsszel háborúzna

Lavrov élesen bírálta Európát: azzal vádolta az európai vezetőket, hogy elvakította őket Oroszország stratégiai legyőzésének ambíciója, és egy háborús párt készen áll a végsőkig elmenni.

Szerinte Európa – néhány kivételtől eltekintve – pénzzel és fegyverekkel tömi az ukrán rezsimet, miközben az orosz gazdaság összeomlásáról álmodoznak szankciók nyomán.

Az USA adminisztrációjának váltása óta az Európai Unió és Európa vált a béke fő akadályává, nyíltan készülve háborúra Oroszországgal – tette hozzá.