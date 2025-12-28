lavrovukrajnaorosz-ukrán háborúbrüsszel

Brüsszel miatt jöhet az orosz–európai háború

Az orosz külügyminiszter egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnába vezényelt európai csapatok legitim célpontjai lesznek az oroszoknak. Brüsszelt uralja a háborús pszichózis. Szergej Lavrov azzal is vádolta Európát, hogy háborúra készül Oroszországgal, és azt mondta, hogy az európai vezetőket elvakítják Moszkva legyőzésének ambíciói.

Kozma Zoltán
2025. 12. 28. 9:06
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kemény hangon figyelmeztette Brüsszelt: bármilyen európai katonai kontingens, amelyet Ukrajnába küldenek (akár a hajlandók koalíciója formájában), törvényes katonai célponttá válik az orosz fegyveres erők számára. Lavrov szerint ezt százszor hangsúlyozták már.

Brüsszel háborúba sodorná Európát (Fotó: AFP)
Az európai háborús párt, miután politikai tőkéjét abba fektette, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, készen áll a végsőkig elmenni

 – állította Lavrov vasárnap.

Trump békét teremtene, Brüsszel háborúzna

Lavrov élesen bírálta Európát: azzal vádolta az európai vezetőket, hogy elvakította őket Oroszország stratégiai legyőzésének ambíciója, és egy háborús párt készen áll a végsőkig elmenni. 

Szerinte Európa – néhány kivételtől eltekintve – pénzzel és fegyverekkel tömi az ukrán rezsimet, miközben az orosz gazdaság összeomlásáról álmodoznak szankciók nyomán.

 Az USA adminisztrációjának váltása óta az Európai Unió és Európa vált a béke fő akadályává, nyíltan készülve háborúra Oroszországgal – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és delegációja eközben éppen Floridába érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnökkel a Mar-a-Lago rezidencián magas szintű tárgyalásokat folytassanak egy húszpontos béketerv részleteinek véglegesítéséről, amelyet amerikai és ukrán hivatalnokok dolgoztak ki. 

Lavrov dicsérte Trump szerepét a tárgyalásokban, és hangsúlyozta, hogy Oroszország elkötelezett a Washingtonnal való együttműködés mellett a megoldás keresésében, ugyanakkor Kijevet vádolta a béke megakadályozással.

 Moszkva kételyt fejezett ki a megállapodás kilátásait illetően, Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint Ukrajna torpedózni próbálja a tárgyalásokat, és a jelenlegi tervek radikálisan eltérnek a korábban Oroszország és az USA között egyeztetettektől.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

