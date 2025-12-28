Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kemény hangon figyelmeztette Brüsszelt: bármilyen európai katonai kontingens, amelyet Ukrajnába küldenek (akár a hajlandók koalíciója formájában), törvényes katonai célponttá válik az orosz fegyveres erők számára. Lavrov szerint ezt százszor hangsúlyozták már.
Az európai háborús párt, miután politikai tőkéjét abba fektette, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, készen áll a végsőkig elmenni
– állította Lavrov vasárnap.
Trump békét teremtene, Brüsszel háborúzna
Lavrov élesen bírálta Európát: azzal vádolta az európai vezetőket, hogy elvakította őket Oroszország stratégiai legyőzésének ambíciója, és egy háborús párt készen áll a végsőkig elmenni.
Szerinte Európa – néhány kivételtől eltekintve – pénzzel és fegyverekkel tömi az ukrán rezsimet, miközben az orosz gazdaság összeomlásáról álmodoznak szankciók nyomán.
Az USA adminisztrációjának váltása óta az Európai Unió és Európa vált a béke fő akadályává, nyíltan készülve háborúra Oroszországgal – tette hozzá.
