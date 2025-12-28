Valami készül: áttették Zelenszkij és Trump találkozójának időpontját

Az ukrán Zn.ua portál cikke szerint Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóját, amely december 28-án, vasárnap kerül sor, korábban tartják a tervezettnél. Az eredetileg 21 órára (budapesti idő szerint) tervezett megbeszélést áthelyezték 19 órára (budapesti idő szerint), ami helyi időben 13 órát jelent.

Zelenszkij már megérkezett Amerikába (Fotó: AFP)

A találkozó helyszíne Mar-a-Lago, Palm Beachben. Zelenszkij elnök már megérkezett az Egyesült Államokba.