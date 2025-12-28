zelenszkijukránháborúorosz-ukrán háborúTrump

Valami készül: áttették Zelenszkij és Trump találkozójának időpontját

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 28-i találkozóját a tervezettnél korábbra, budapesti idő szerint 19 órára (helyi idő szerint 13 órára) helyezték át a floridai Mar-a-Lagóban. Zelenszkij már az Egyesült Államokban van, a megbeszélésen a háború befejezését célzó húszpontos béketerv finomhangolása áll a középpontban. Zelenszkij szerint „sok minden eldőlhet az újév előtt”.

Kozma Zoltán
2025. 12. 28. 7:05
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Az ukrán Zn.ua portál cikke szerint Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóját, amely december 28-án, vasárnap kerül sor, korábban tartják a tervezettnél. Az eredetileg 21 órára (budapesti idő szerint) tervezett megbeszélést áthelyezték 19 órára (budapesti idő szerint), ami helyi időben 13 órát jelent.

Zelenszkij már megérkezett Amerikába (Fotó: AFP)
A találkozó helyszíne Mar-a-Lago, Palm Beachben. Zelenszkij elnök már megérkezett az Egyesült Államokba.

Zelenszkij és Trump találkozójára figyel a világ

December 24-én Volodimir Zelenszkij először nyilvánosan ismertette egy lehetséges békeszerződés húsz pontját, amelynek célja a háború befejezése, persze a saját feltételei szerint. 

Zelenszkij szavai szerint: 

Sok minden eldőlhet az újév előtt.

Emellett az ukrán elnök beszélt az USA-val közös alapok létrehozásának szándékáról a háború utáni újjáépítésre és gazdasági fejlődésre. Zelenszkij becslése szerint az ország újjáépítéséhez 700–800 milliárd dollár finanszírozásra van szükség.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

