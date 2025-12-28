választásKoszovóönrendelkezés

Fontos választás jön Európa egyik kulcsfontosságú helyén

Előrehozott parlamenti választást tartanak vasárnap Koszovóban, azt követően, hogy a kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) a februári választásokat után nem tudott kormányt alakítani.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 28. 6:07
Szavazásra készül a balkáni ország (Fotó: AFP)
A 120 parlamenti helyért 18 párt, 3 koalíciós lista, két civil kezdeményezésű lista 1179 jelöltje és egy független politikus száll versenybe. A törvényhozásban tíz hely a szerb kisebbségnek, további tíz pedig a többi nemzeti kisebbségnek jár. A koszovói választási törvény szerint önállóan induló pártoknak 5 százalékos a parlamenti küszöb, míg koalícióknak 7 százalék.

Választás előtt áll Koszovó (Fotó: AFP)
A választási kampány során az infláció kezelése, a bérek és a nyugdíjak növelése, valamint az ország gazdaságát érintő más kérdések kerültek a középpontba.

 

A választópolgárok 7 és 19 óra között adhatják le voksaikat.
Borítókép: Szavazásra készül a balkáni ország (Fotó: AFP)

