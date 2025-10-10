Nyolc hónappal a választások után megalakult a koszovói parlament, miután megválasztották a házelnök összes helyettesét, így elhárult az utolsó akadály is a kormány megalakulása elől. A koszovói parlament alakuló ülését április 15-re hívták össze először, ám a politikai csaták elhúzódtak.

Hosszú késéssel, de megalakult a koszovói parlament

Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

A február 9-i parlamenti választást a kormányzó, baloldali Önrendelkezés (Vetevendosje) mozgalom nyerte meg a voksok 42,3 százalékának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő a 120 tagú törvényhozásban, vagyis Albin Kurti miniszterelnök pártjának koalíciós partnert kellett találnia a kormányzáshoz.