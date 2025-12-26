kézilabdahalálhírGyőri Audi ETO KC

Ismét gyászol a győri kézilabdázás, elhunyt a magyar vízilabdázókkal is sikeres szakember

Életének 79. évében elhunyt Ney Ferenc, így Róth Kálmán két héttel ezelőtti halála után újabb tragédia érte a győri kézilabdázást. Ney a győri jégkorongot és a magyar vízilabdát is segítette a közelmúltban.

2025. 12. 26.
Elhunyt Ney Ferenc (Forrás: kisalfold.hu)
A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata december 11-én számolt be Róth Kálmán tragédiájáról, az egykori vezetőedző haláláról Görbicz Anita is megemlékezett. Karácsony másnapjának estéjén a kisalfold.hu, majd később a klub újabb halálhírt jelentett be: elhunyt Ney Ferenc, aki leginkább a győri női kézisek masszőreként vált ismertté.

Ney Ferenc sok győri és magyar sikerhez járult hozzá masszőrként
Ney Ferenc sok győri és magyar sikerhez járult hozzá masszőrként (Fotó: kisalfold.hu)

Ney Ferenc nem csupán a győri kézilabdacsapatnál dolgozott

A lap szerint a mindenki által csak Sasnak becézett szakember évtizedeket töltött a győri klub kötelékben, 2016-ban búcsúztatta el az ETO, de utána is aktív maradt. 

Dolgozott a győri jégkorongosoknál is, 2022-ben pedig ott volt az Izraelben rendezett Makkabi Játékokon, ahol a junior és a felnőtt férfivízilabda-válogatott mellett is dolgozott – akkor a juniorok arany-, míg a felnőttek bronzérmet szereztek.

Ney Ferenc temetésének időpontját a családja az ünnepek után teszi közzé.

 

