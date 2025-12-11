eto university handball teamgyőri audi eto kcróth kálmán

Gyászol a magyar kézilabda, elhunyt Róth Kálmán

Hatvanhat éves korában elhunyt Róth Kálmán mesteredző, a Győri Audi ETO KC korábbi vezetőedzője, a magyar kézilabdázás egyik meghatározó alakja.

2025. 12. 11. 18:24
Forrás: X/ETO University Handball Team
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mély megdöbbenéssel értesültünk a győri kézilabdázás legendás alakjának, Róth Kálmánnak a haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Emlékét örökké megőrizzük! Róth Kálmán emléke előtt tisztelegve csapatunk a mai Komló elleni találkozót egyperces néma tiszteletadással kezdi” – közölte csütörtökön délután az ETO University Handball Team Facebook-oldala. 

Róth Kálmán volt Görbicz Anita és Pálinger Katalin nevelőedzője

Róth Kálmán 235 mérkőzésen ült az ETO felnőttcsapatának kispadján – nála több találkozón csak Ambros Martín irányította a zöld-fehéreket. A tréner olyan klasszisoknak volt a nevelőedzőe, mint Görbicz Anita és Pálinger Katalin, de további számos jelenlegi és egykori válogatott, valamint elsőosztályú kézilabdázó kezdte pályafutását a keze alatt. Róth Kálmán 1994 és 1996, majd 2002 és 2007 között vezette a Győri ETO KC NB I-es csapatát. 2005-ben és 2006-ban magyar bajnokságot, 2005 és 2007 között három alkalommal Magyar Kupát nyert az ETO-val. Szép sikereket ért el a nemzetközi porondon is: 2005-ben az EHF-kupa döntőbe, 2006-ban a KEK-döntőbe, 2007-ben a Bajnokok Ligája elődöntőbe jutott az együttesével.

Több világversenyen szövetségi edzőként vezette a magyar női utánpótlás-válogatottakat, 2008-ban és 2010-ben az ötödik helyen végzett a junior világbajnokságon, 2012-ben pedig bronzérmes lett az együttessel. 2009-ben ezüstérmet nyert az U19-es válogatottal a győri korosztályos Eb-n, az ifjúsági Európa-bajnokságokon hatodik (1999) és negyedik (2011) pozícióban végzett akkori alakulatával. Idén megkapta a Magyar Kézilabda-szövetség legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog-életműdíjat.

Apró kitérőtől eltekintve az egész pályafutását Győrben töltötte,  „eggyé vált” a várossal, legfeljebb saccolni lehetne, milyen magas számot takar arra a válasz, hogy hány kézilabdás gyerekkel foglalkozott egyesületi szinten – írta róla az Utápótlássport.hu, nem sokkal azt követően, hogy megkapta a Török Bódog-életműdíjat. 2007 óta a Győri ETO KC utánpótlás igazgatója volt.

A szakembert a Magyar Kézilabda-szövetség és a Győri ETO KC egyaránt saját halottjának tekinti.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.