Gyászol a magyar kézilabda, elhunyt Róth Kálmán

„Mély megdöbbenéssel értesültünk a győri kézilabdázás legendás alakjának, Róth Kálmánnak a haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Emlékét örökké megőrizzük! Róth Kálmán emléke előtt tisztelegve csapatunk a mai Komló elleni találkozót egyperces néma tiszteletadással kezdi” – közölte csütörtökön délután az ETO University Handball Team Facebook-oldala.

Róth Kálmán volt Görbicz Anita és Pálinger Katalin nevelőedzője

Róth Kálmán 235 mérkőzésen ült az ETO felnőttcsapatának kispadján – nála több találkozón csak Ambros Martín irányította a zöld-fehéreket. A tréner olyan klasszisoknak volt a nevelőedzőe, mint Görbicz Anita és Pálinger Katalin, de további számos jelenlegi és egykori válogatott, valamint elsőosztályú kézilabdázó kezdte pályafutását a keze alatt. Róth Kálmán 1994 és 1996, majd 2002 és 2007 között vezette a Győri ETO KC NB I-es csapatát. 2005-ben és 2006-ban magyar bajnokságot, 2005 és 2007 között három alkalommal Magyar Kupát nyert az ETO-val. Szép sikereket ért el a nemzetközi porondon is: 2005-ben az EHF-kupa döntőbe, 2006-ban a KEK-döntőbe, 2007-ben a Bajnokok Ligája elődöntőbe jutott az együttesével.

Több világversenyen szövetségi edzőként vezette a magyar női utánpótlás-válogatottakat, 2008-ban és 2010-ben az ötödik helyen végzett a junior világbajnokságon, 2012-ben pedig bronzérmes lett az együttessel. 2009-ben ezüstérmet nyert az U19-es válogatottal a győri korosztályos Eb-n, az ifjúsági Európa-bajnokságokon hatodik (1999) és negyedik (2011) pozícióban végzett akkori alakulatával. Idén megkapta a Magyar Kézilabda-szövetség legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog-életműdíjat.

Apró kitérőtől eltekintve az egész pályafutását Győrben töltötte, „eggyé vált” a várossal, legfeljebb saccolni lehetne, milyen magas számot takar arra a válasz, hogy hány kézilabdás gyerekkel foglalkozott egyesületi szinten – írta róla az Utápótlássport.hu, nem sokkal azt követően, hogy megkapta a Török Bódog-életműdíjat. 2007 óta a Győri ETO KC utánpótlás igazgatója volt.

A szakembert a Magyar Kézilabda-szövetség és a Győri ETO KC egyaránt saját halottjának tekinti.