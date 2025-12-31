Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026 a háborús döntés éve lesz + videó

Ezt csinálja utána valaki! A világ legidősebb profi futballistája váratlant húzott

A 58 éves japán csatár, Miura Kazujosi jövőre is folytatja a hihetetlenül hosszúra nyúlt profi pályafutását. A Kazu Király becenéven ismert ázsiai labdarúgó a japán harmadosztályban szereplő Fukushima United FC-hez szerződött.

2025. 12. 31. 13:31
Kazu Király folytatja páratlan pályafutását, és a japán harmadosztályban fog játszani
Kazu Király folytatja páratlan pályafutását, és a japán harmadosztályban fog játszani Fotó: TAKANOBU SAWANO Forrás: Yomiuri
Miura Kazujosi a világ legidősebb profi labdarúgója. A Kazu Király (King Kazu) néven ismert ázsiai játékos februárban tölti be a 59. életévét, s jövőre már pályafutása 41. profi idényébe vág bele.

A Kazu Király néven ismert japán csatár hálás azért, hogy folytathatja karrierjét a japán harmadosztályban
A Kazu Király néven ismert japán csatár hálás azért, hogy a japán harmadosztályban folytathatja karrierjét. Fotó: MASANORI INAGAKI / Yomiuri

Kazu Király közel a hatvanhoz is kitart

A japán játékos pályafutása a 1980-as évek közepéig nyúlik vissza: Kazujosi 1986-ban a brazil élvonalban, a Santos játékosaként mutatkozott be. Karrierje során voltak rövidebb külföldi kitérők Ausztráliában, Olaszországban és Horvátországban is. A csatár 1999-ben tért vissza végleg Japánba, ekkor a Kiotó Szanga játékosa volt. Miura 2005 óta tagja a Yokohama FC-nek, bár többször is kölcsönadták más csapatokhoz. 

1992-ben elnyerte az Ázsia Év Játékosa címet, 1993-ban pedig a japán bajnokság (J-League) legjobbja (MVP) volt. 

1996-ban a bajnokság gólkirálya lett, és háromszor választották be a J-League év csapatába (1993, 1995, 1996). A japán támadót beválogatták a J-League 20. évfordulós csapatába 2013-ban, illetve a 30. évfordulós csapatába 2023-ban is. Miura 89 alkalommal szerepelt a japán válogatottban, s bár 2000 óta nem kapott meghívót, a szenvedélye a profi futball iránt mindezek ellenére nem lankadt, és folytatni kívánja pályafutását közel hatvanévesen is.

Mély hálával fogadom a lehetőséget, hogy Fukusima városában játszhatok, és alig várom, hogy pályára lépjek a Fukushima United FC színeiben. Építsük együtt tovább a történelmet 

— nyilatkozta Miura Kazujosi.

 

