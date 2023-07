Minden idők legidősebb profi futballistája képtelen leállni

Miura pályafutásának február óta az Oliveirense a 16. klubja, Portugália pedig a hatodik ország, amelynél játékosként megfordul. A „Kazu Királynak” becézett futballista az elmúlt hónapokban ezzel együtt nem alkotott maradandót csapatánál, ugyanis csak háromszor állt be csereként, ebből kétszer alig egy percet töltött a pályán.

A japán középpályás 1986-ban a brazil Santosban kezdte pályafutását profiként, majd több brazil és japán együttesben is megfordult. Európában az olasz Genoában és a horvát Dinamo Zagrebben játszott, de légióskodott Sydneyben is. A japán válogatottban 89 meccsen jutott szóhoz, és 55 gólt szerzett 1990 és 2000 között.

Miura a japán élvonal legidősebb gólszerzője, valamint a válogatott történetének második legeredményesebb futballistája.

Borítókép: Miurának még vannak tervei a pályán (Fotó: AFP)