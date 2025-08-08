Orbán ViktorBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKBALLIBERÁLIS HERGELÉSHont AndrásTisza PártTörök GáborminiszterelnökballiberálisokMagyar Péterkommentelők

Tiszás gyűlöletcunami zúdult Török Gáborra, miután Orbán Viktorral fagyizott

Nem mindenki nyelte le könnyen a békefagyit: Török Gábort kommentelők hada sorozta meg, miután közös képen mosolygott a miniszterelnökkel – aki egy korábbi fogadás tétjével lógott neki.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 22:48
TÖRÖK GÁBOR (FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem kímélték Török Gábort a balliberális kommentelők, Orbán Viktorral való találkozását követően ízekre szedték a politikai elemzőt. Török Gáborral közös fotót posztolt a miniszterelnök a Facebook-oldalára, amin éppen fagylaltot esznek. A politológus és a kormányfő lezárták az úgynevezett „fagyiügyet”, ami még egy régi fogadás miatt keletkezett.

Orbán Viktor és az elemző között korábban vita tört ki, egymásnak üzengettek a közösségi médiában. A miniszterelnök mostani bejegyzése alapján azonban sikerült lezárni az ügyet, a politológus és a kormányfő arcán látható mosoly (meg a fagyi) is erről árulkodik. Török Gábor ezt a hozzászólást hagyta a bejegyzés alatt:

Köszönöm a meghívást, jót beszélgettünk. Új fogadás nem köttetett.

A reakciók azonban ennél beszédesebbek voltak. Hont András újságíró a Facebook-oldalán egy csokorba gyűjtötte mindazt, amit a politikai elemző kapott.

Akkor Török Gábor is kapott némi ízelítőt, nem a fagyira gondoltam. És képzeljük el, hogy mit kapott volna, ha első sorban tapsol Tusványoson. Vagy várjunk csak...

– jegyezte meg az újságíró.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu