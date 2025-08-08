Tiszás gyűlöletcunami zúdult Török Gáborra, miután Orbán Viktorral fagyizott

Orbán Viktor és az elemző között korábban vita tört ki, egymásnak üzengettek a közösségi médiában. A miniszterelnök mostani bejegyzése alapján azonban sikerült lezárni az ügyet, a politológus és a kormányfő arcán látható mosoly (meg a fagyi) is erről árulkodik. Török Gábor ezt a hozzászólást hagyta a bejegyzés alatt:

Köszönöm a meghívást, jót beszélgettünk. Új fogadás nem köttetett.

A reakciók azonban ennél beszédesebbek voltak. Hont András újságíró a Facebook-oldalán egy csokorba gyűjtötte mindazt, amit a politikai elemző kapott.

Akkor Török Gábor is kapott némi ízelítőt, nem a fagyira gondoltam. És képzeljük el, hogy mit kapott volna, ha első sorban tapsol Tusványoson. Vagy várjunk csak...

– jegyezte meg az újságíró.