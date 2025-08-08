Nem kímélték Török Gábort a balliberális kommentelők, Orbán Viktorral való találkozását követően ízekre szedték a politikai elemzőt. Török Gáborral közös fotót posztolt a miniszterelnök a Facebook-oldalára, amin éppen fagylaltot esznek. A politológus és a kormányfő lezárták az úgynevezett „fagyiügyet”, ami még egy régi fogadás miatt keletkezett.
Tiszás gyűlöletcunami zúdult Török Gáborra, miután Orbán Viktorral fagyizott
Nem mindenki nyelte le könnyen a békefagyit: Török Gábort kommentelők hada sorozta meg, miután közös képen mosolygott a miniszterelnökkel – aki egy korábbi fogadás tétjével lógott neki.
Orbán Viktor és az elemző között korábban vita tört ki, egymásnak üzengettek a közösségi médiában. A miniszterelnök mostani bejegyzése alapján azonban sikerült lezárni az ügyet, a politológus és a kormányfő arcán látható mosoly (meg a fagyi) is erről árulkodik. Török Gábor ezt a hozzászólást hagyta a bejegyzés alatt:
Köszönöm a meghívást, jót beszélgettünk. Új fogadás nem köttetett.
A reakciók azonban ennél beszédesebbek voltak. Hont András újságíró a Facebook-oldalán egy csokorba gyűjtötte mindazt, amit a politikai elemző kapott.
Akkor Török Gábor is kapott némi ízelítőt, nem a fagyira gondoltam. És képzeljük el, hogy mit kapott volna, ha első sorban tapsol Tusványoson. Vagy várjunk csak...
– jegyezte meg az újságíró.
