Menczer Tamás: Én ezt gondolom a fideszesekről. Egészen mást, mint Kéri László! + videó

– Ezeket az embereket, a fideszeseket én nem pestisesnek ismerem és látom, hanem a hazájukat szerető, a hazájukat féltő, a hazájukért áldozatokra képes, büszke embereknek, hazaszerető embereknek. Minden magyarnak kijár a tisztelet. Én meg is adom. Pártállástól függetlenül – mondta Menczer Tamás a videójában, majd kifejtette:

Látta, itt voltunk Solymáron, hozzám bárki odajöhet, tőlem bárki kérdezhet. Én minden választópolgáromat és honfitársamat tisztelem politikai véleményétől függetlenül. Különösen is megbecsülöm azokat, akik a politikai közösségemhez tartoznak, mert látom, hogy nagyszerű emberek, és minden okuk megvan arra, hogy büszkék legyenek. Ugyanis Európa legerősebb és legsikeresebb politikai közösségéhez tartoznak.

Hozzátette: – Ezért én arra biztatok mindenkit, hogy emelje föl a fejét, húzza ki magát, és büszkén mondja azt, hogy fideszes, és büszkén mondja azt, hogy szereti a hazáját, és meg fogja védeni minden ártó szándékkal szemben, jöjjön ez bárhonnan, ez az első állításom.

A második, hogy Kéri László mondata és a hasonló mondatok csak az ellenfél frusztrációját mutatják. Ugyanis ők is tudják, hogy erősek vagyunk, sikeresek vagyunk, az emberek többsége mellettünk áll, és veszteni fognak. Ugyanúgy, ahogyan eddig is vesztettek. A harmadik állításom pedig az, azt a tiszteletet, amely minden embernek kijár, megadom Kéri Lászlónak és a hozzá hasonlóknak is, Havas Henriknek és a többi, ilyen balliberális megmondónak. De igazából én már csak szánom őket – zárta a videóját a kormánypártok kommunikációs igazgatója.