na sziabajtársOrszágos Mentőszolgálat

„Na szia, mentő!” – mutatjuk, ki az a mentésirányító, aki a négyéves hősnek segített

Az egész országot megrázta az a segélyhívás, amelyben egy négyéves kisfiú higgadtan kért segítséget édesanyja megmentéséhez. A mára sokak által ismertté vált „Na szia” hívást az Országos Mentőszolgálat tapasztalt mentésirányítója, Kozák László fogadta, akinek megnyugtató hangja és pontos utasításai kulcsszerepet játszottak a sikeres életmentésben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 21:03
Kozák László (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A sokak által ismert, mára már ikonikussá vált »Na szia, mentő!« segélyhívás mögött Kozák László mentésirányító bajtársunk állt. Az ő megnyugtató hangja és pontos utasításai segítették a négyéves gyermeket és szakmai helytállásának is köszönhetően közös erővel megmentették a kisfiú édesanyját” – írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A higgadt kisfiú és a tapasztalt mentős (Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat)

A posztból kiderült, hogy Kozák László négy évtizeddel ezelőtt, 1985 szeptemberében csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez,

26 éven át dolgozott kivonuló mentő-szakápolóként eset-, majd rohamkocsin, később pedig a szolgálatvezetésben is bizonyította szakmai felkészültségét. 

A mentésirányításnak 2006 óta meghatározó tagja, ahol apunak is becézik, hiszen több évtizedes tapasztalatával, segítőkész hozzáállásával ma is biztos pontot jelent bajtársai számára a nehezebb helyzetekben is.

A mára szinte mindenki által ismertté vált segélyhívás különleges volt a mentésirányító számára is, akinek unokája épp egykorú a kisfiúval. Kozák így fogalmazott az esettel kapcsolatban: 

„Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.”

 A történet legfontosabb tanulsága talán éppen ez, nevezetesen, hogy a gyerekek már egészen fiatal koruktól fogva képesek segítséget kérni és segíteni, amennyiben megtanítjuk nekik. Az Országos Mentőszolgálat szerint ezt Kozák bajtárs is tovább erősítette, aki úgy gondolja, már óvodás korban érdemes játékos formában beszélni a mentőhívásról, eljátszani a helyzetet. 

A gyerekek fogékonyak, bátrak és ez akár életet is menthet.

„Bajtársunknak kiemelkedő szakmai és emberi helytállásához szívből gratulálunk, büszkék vagyunk példamutató elhivatottságára, köszönjük áldozatos munkáját!” – zárul az OMSZ posztja.

Borítókép: Kozák László (Forrás: Facebook)
 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu