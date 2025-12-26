„Na szia, mentő!” – mutatjuk, ki az a mentésirányító, aki a négyéves hősnek segített

„A sokak által ismert, mára már ikonikussá vált »Na szia, mentő!« segélyhívás mögött Kozák László mentésirányító bajtársunk állt. Az ő megnyugtató hangja és pontos utasításai segítették a négyéves gyermeket és szakmai helytállásának is köszönhetően közös erővel megmentették a kisfiú édesanyját” – írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A higgadt kisfiú és a tapasztalt mentős (Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat)

A posztból kiderült, hogy Kozák László négy évtizeddel ezelőtt, 1985 szeptemberében csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez,

26 éven át dolgozott kivonuló mentő-szakápolóként eset-, majd rohamkocsin, később pedig a szolgálatvezetésben is bizonyította szakmai felkészültségét.

A mentésirányításnak 2006 óta meghatározó tagja, ahol apunak is becézik, hiszen több évtizedes tapasztalatával, segítőkész hozzáállásával ma is biztos pontot jelent bajtársai számára a nehezebb helyzetekben is.

A mára szinte mindenki által ismertté vált segélyhívás különleges volt a mentésirányító számára is, akinek unokája épp egykorú a kisfiúval. Kozák így fogalmazott az esettel kapcsolatban:

„Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.”

A történet legfontosabb tanulsága talán éppen ez, nevezetesen, hogy a gyerekek már egészen fiatal koruktól fogva képesek segítséget kérni és segíteni, amennyiben megtanítjuk nekik. Az Országos Mentőszolgálat szerint ezt Kozák bajtárs is tovább erősítette, aki úgy gondolja, már óvodás korban érdemes játékos formában beszélni a mentőhívásról, eljátszani a helyzetet.

A gyerekek fogékonyak, bátrak és ez akár életet is menthet.

„Bajtársunknak kiemelkedő szakmai és emberi helytállásához szívből gratulálunk, büszkék vagyunk példamutató elhivatottságára, köszönjük áldozatos munkáját!” – zárul az OMSZ posztja.

Borítókép: Kozák László (Forrás: Facebook)

