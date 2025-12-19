Országos MentőszolgálatGyőrfi Pálkisfiúmentőautó

Na szia, mentő! – most már a mentőautókon is megörökítették a négyéves kisfiú hőstettét

Győrfi Pál büszkén mutatta meg a mentőautók új kinézetét. A jó hírnek sokan fognak örülni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 16:09
Győrfi Pál Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elhíresült az az eset, amikor egy négyéves kisfiú hívta fel a mentősök dicspécserét, hogy megmentse édesanyja életét. Amikor az asszony rosszul lett, a gyerek nem esett kétségbe, hanem megitatta cukros vízzel, majd tárcsázta a mentőket.

mentő Illusztráció MTI/Róka Dániel
Négyéves kisfiú hívta a mentőket, hogy megmentse az édesanyját (Fotó: MTI/Róka Dániel)

Azóta már szállóigévé vált a ,,Na szia, mentő!" mondat, sorra kerülnek a polcokra a termékek, amelyeket a drámai telefonhívás története ihletett. A mentők eddig is magukénak érezték a történetet, ám konkrét lépés most történt az ügyben: Győrfi Pál büszkén mutatta meg a mentőautók új kinézetét, amelynek a társadalom számára is szimbolikus jelentése van.

Na szia, mentő! Fantasztikusak vagytok. Sajnos kellett már diszpécserrel nekem is beszélgetnem. És az a tapasztalatom, hogy a vonal másik végén minden esetben egy nyugodt hang beszél, aki mindenre fel van készülve, mindenben segít, amíg a mentők, tűzoltók vagy a rendőrök ki nem érnek. Minden tisztelet a tiétek…

– írta egy kommentelő a mentőknek.

Borítókép: Győrfi Pál bemutatta a mentőautók új feliratát (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu