Na szia, mentő! – most már a mentőautókon is megörökítették a négyéves kisfiú hőstettét

Elhíresült az az eset, amikor egy négyéves kisfiú hívta fel a mentősök dicspécserét, hogy megmentse édesanyja életét. Amikor az asszony rosszul lett, a gyerek nem esett kétségbe, hanem megitatta cukros vízzel, majd tárcsázta a mentőket.

Négyéves kisfiú hívta a mentőket, hogy megmentse az édesanyját (Fotó: MTI/Róka Dániel)

Azóta már szállóigévé vált a ,,Na szia, mentő!" mondat, sorra kerülnek a polcokra a termékek, amelyeket a drámai telefonhívás története ihletett. A mentők eddig is magukénak érezték a történetet, ám konkrét lépés most történt az ügyben: Győrfi Pál büszkén mutatta meg a mentőautók új kinézetét, amelynek a társadalom számára is szimbolikus jelentése van.

Na szia, mentő! Fantasztikusak vagytok. Sajnos kellett már diszpécserrel nekem is beszélgetnem. És az a tapasztalatom, hogy a vonal másik végén minden esetben egy nyugodt hang beszél, aki mindenre fel van készülve, mindenben segít, amíg a mentők, tűzoltók vagy a rendőrök ki nem érnek. Minden tisztelet a tiétek…

– írta egy kommentelő a mentőknek.