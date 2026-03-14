Spanyol börtönbe menne a dunaszerdahelyi maffia alvezére, aki részt vett Sátor Lajos megölésében

Újabb információk kerültek napvilágra a dunaszerdahelyi alvilág egyik ismert szereplőjének ügyében. Az Origo a felvidéki Paraméter alapján arról ír, hogy a maffia egykori alvezére Spanyolországban szeretné letölteni hátralévő fegyházbüntetését.

Spanyolországban szeretné letölteni a börtönbüntetését a dunaszerdahelyi maffia egykori alvezére (Fotó: Pexels)

Maffia és spanyol börtönterv

Sajtóinformációk szerint K. Krisztián, a Sátor Lajos vezette bűnszervezet egykori alvezére azt szeretné elérni, hogy büntetésének fennmaradó részét egy spanyol börtönben tölthesse le. Ennek egyik lehetséges módja egy spanyol állampolgárral kötött házasság lehet, amely megnyithatná az utat a büntetés-végrehajtási áthelyezéshez.

A szlovák legfelsőbb bíróság a perújrafelvételi eljárás során 25 évről 20 évre mérsékelte Kádár szabadságvesztését.

A döntésben szerepet játszott, hogy az elítélt minden vádpontban bűnösnek vallotta magát, együttműködött a hatóságokkal, valamint a börtönben jó magaviseletet tanúsított. Emellett tanulmányokat is folytatott: elektrotechnikát és spanyol nyelvet tanult.

K. Krisztián neve korábban a dunaszerdahelyi alvilág történetének egyik legjelentősebb leszámolásával kapcsolatban is felmerült. Az ügyészség szerint

részt vett abban az akcióban, amelynek során meggyilkolták a bűnszervezet vezetőjét, Sátor Lajost.

A maffiavezér 2010-ben tűnt el, később pedig kiderült, hogy a saját emberei végeztek vele.

Drogkartell és nemzetközi nyomozás

Az ügy egy másik szála egy nemzetközi kábítószer-nyomozáshoz kapcsolódik. A Linea fedőnevű rendőrségi akció során a szlovák, magyar, spanyol és német hatóságok egy több országra kiterjedő drogkartell ellen léptek fel. Több személyt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint a kábítószer Európába juttatásában vettek részt. A vallomások szerint a bűnszervezet

különféle szállítmányok, például fémhulladék, cukor vagy banán közé rejtve juttatta be a kokaint Európába.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok több szálon vizsgálják az ügyet. Az eljárás további fejleményei jelentősen befolyásolhatják a dunaszerdahelyi maffia egykori alvezérének jogi helyzetét, aki a hírek szerint maga is részt vett a drogcsempész bűnszervezet tevékenységében.