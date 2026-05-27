A NATO felkészül a harmadik világháborúra: német és holland csapatok érkezhetnek az orosz határhoz

Miközben Oroszország háborút folytat Ukrajnában, a NATO nyíltan a harmadik világháborúra készül. A szövetség hatalmas lépést tett a keleti szárny megerősítésére: új parancsnoki struktúrát hoz létre, amely német és holland csapatok tömeges, gyors bevetését teszi lehetővé Lettország és Észtország védelmében – közvetlenül az orosz határnál.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 7:10
A harmadik világháborúra készülnek a nagyhatalmak (Fotó: AFP)
Ez a változás felosztaná a régió felelősségét: a német–holland hadtest venné át a lett és észt szektor irányítását. 

A katonai tisztségviselők szerint egy második hadtest bevetése jelentősen javítaná a NATO képességét a régió gyors megerősítésére.

Egy katonai forrás szerint a második hadtest lehetővé tenné a tömeges gyors bevetést, ami különösen fontos a balti államok földrajzi sérülékenysége és Oroszországhoz való közelsége miatt.

Németország és Hollandia partnerországokkal együtt most azon dolgozik, hogy feltöltse az újonnan kijelölt erőket. 

Egy teljes hadtest békeidőben általában negyven-hatvanezer katonát foglal magában.

Egyelőre nem világos, hogy mikor lép életbe a döntés, és konfliktus esetén pontosan hány katona kerülne az új parancsnoki struktúra alá. A tervezett átszervezés kiemeli a balti államok stratégiai fontosságát, különösen Oroszország Ukrajna elleni háborúja és a régióban megnövekedett feszültségek közepette.

 

Óvóhelyeket készítenek elő a harmadik világháború miatt

Észtország és Litvánia eközben már az ukrán védelmi szektorral tárgyal speciális, drónbiztos óvóhelyek tömeges építéséről. Mint arról korábban írtunk, az egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom. A balti országok légterébe az utóbbi időben több drón repült be, köztük olyan ukrán drónok is, amelyek feltehetően orosz zavarás miatt tértek le az útvonalukról. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy Észtország már régóta készül egy esetleges orosz támadásra, míg a litván védelmi miniszter szerint ez a fenyegetettség vált a balti térség új valóságává.

Attól tartanak, hogy akár egy kisebb behatolás is könnyen túlterhelheti a védelmi rendszereket. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a Politicónak azt mondta, hogy 

Észtország régóta készül az esetleges orosz támadásokra, és megfelelő szakértelemmel rendelkezik a lakosság védelméhez.

A balti tisztviselők attól tartanak, hogy kisebb területük és sűrűbben lakott városaik miatt egy nagyszabású támadás esetén nagyon kevés mozgásterük maradna.

 

