A NATO felkészül a harmadik világháborúra: német és holland csapatok érkezhetnek az orosz határhoz

Németország és Hollandia partnerországokkal együtt most azon dolgozik, hogy feltöltse az újonnan kijelölt erőket.

Egy teljes hadtest békeidőben általában negyven-hatvanezer katonát foglal magában.

Egyelőre nem világos, hogy mikor lép életbe a döntés, és konfliktus esetén pontosan hány katona kerülne az új parancsnoki struktúra alá. A tervezett átszervezés kiemeli a balti államok stratégiai fontosságát, különösen Oroszország Ukrajna elleni háborúja és a régióban megnövekedett feszültségek közepette.

Óvóhelyeket készítenek elő a harmadik világháború miatt

Észtország és Litvánia eközben már az ukrán védelmi szektorral tárgyal speciális, drónbiztos óvóhelyek tömeges építéséről. Mint arról korábban írtunk, az egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom. A balti országok légterébe az utóbbi időben több drón repült be, köztük olyan ukrán drónok is, amelyek feltehetően orosz zavarás miatt tértek le az útvonalukról. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy Észtország már régóta készül egy esetleges orosz támadásra, míg a litván védelmi miniszter szerint ez a fenyegetettség vált a balti térség új valóságává.