A Honvéd bajnokiján gólöröm közben sérült meg, kórházba szállították

A labdarúgó NB II 21. fordulójában a Budapest Honvéd 2-0-ra győzött a Békéscsaba 1912 Előre otthonában. A kispestiek a második félidő elején szereztek vezetést, majd az ellenfél kapusát is szidalmazó szurkolótábor egyik tagjának sérülése okozott ijedséget, végül pedig egy szabadrúgás-variáció végén eldőlt a másodosztályú találkozó.

2026. 03. 14. 15:53
Medgyes Zoltán november óta először talált be az NB II-ben
A vasárnapi nemzeti ünnep miatt már szombaton elkezdődött az NB II 22. fordulója, méghozzá az éllovas Budapest Honvéd békéscsabai vendégszereplésével. A Magyar Kupa-elődöntős kispestiek a legutóbbi játéknapon október óta az első vereségüket szenvedték el, a Kecskemét elleni hazai mérkőzés (0-1) a balhéról, Feczkó Tamás vezetőedző kifakadásáról és Pinte Patrik meztépéséről is emlékezetes maradt. A Honvéd így is kilencpontos előnnyel várta a szombati napot a harmadik KTE előtt, miközben a szintén szebb időket is megjárt Békéscsaba három pontra volt a kiesőhelyektől.

Az NB II-es Budapest Honvéd vezetőedzője, Feczkó Tamás a Békéscsaba ellen korábban még sosem vesztett pontot kispesti trénerként.

A Honvéd a Békéscsaba otthonában akart javítani

A kispestiek kezdték veszélyesebben a találkozót, de Hangya Szilveszter és Ujváry Ferenc fejesét, valamint Medgyes Zoltán lövését is hárította Póser Dániel, a hazaiak kapusa. Az első félidő hajrájában aztán leginkább pontrúgások után jutott a kapu közelébe a Honvéd, de 0-0-val mentek szünetre a csapatok.

A fordulás után a teljesen megtelt vendégszektorból egyre hangosabban szidalmazták a békéscsabai kapust, így a játékvezető rövid időre félbeszakította a találkozót. Miután megnyugodtak a kedélyek, ismét a játékra koncentrált a Feczkó-legénység, és perceken belül kétszer is a kapuba találtak a vendégek. 

Az első alkalommal még les miatt érvénytelenítették a találatot, Medgyes 52. percben szerzett gólja viszont már szabályos volt (0-1).

Sérülés a kispesti szurkolók között

Szinte rögtön a vezető gól után Hangya megduplázhatta volna a kispesti előnyt, de oldalhálóba lőtt, majd Csató Sándor cserékkel próbálta felrázni együttesét. A vendégszurkolók a folytatásban is hangosak voltak, annak ellenére, hogy a játékrész közepén egy négyfős egészségügyi csapat sietett hozzájuk, mert a tábor egyik tagját – aki megsérült, miután a helyi beszámolók szerint a gólt ünnepelve átesett a kerítésen – ápolni kellett, és később kórházba is szállították.

A pályán kevesebb esemény volt, mígnem a 82. percben egy szabadrúgás-variáció végén a csereként beállt Zuigeber Ákos eldöntötte a mérkőzést (0-2), és közelebb segítette a Honvédot a feljutáshoz – pláne, mert a Kecskemét odahaza kikapott a héten edzőváltáson átesett Ajkától.

A többi kora délutáni találkozón az újonc Karcag a Budafok elleni hajrábeli fordítással erősítette meg helyét a tabella középmezőnyében, a BVSC három góllal győzött a Kozármisleny vendégeként, míg a Tiszakécske–Videoton és a Csákvár–Szentlőrinc mérkőzések döntetlennel zárultak.

Labdarúgó NB II, 22. forduló:

szombat:

  • Karcagi SC–Budafoki MTE 3-2 (0-1)
  • Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC 0-2 (0-0)
  • Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár 1-1 (0-1)
  • HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló 0-3 (0-2)
  • Kecskeméti TE–FC Ajka 0-1 (0-0)
  • Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc 2-2 (1-1)
  • Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia, 17.00

hétfő:

  • Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC, 20.00

