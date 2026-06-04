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Nemzeti összetartozás napja: megemlékezések és kulturális programok országszerte

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Június 4-én ismét megtelnek az emlékhelyek, főterek és közösségi terek szerte Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken: a nemzeti összetartozás napján idén is egész napos, ünnepi programsorozat várja a megemlékezőket. A városokban délelőtt koszorúzásokkal és iskolai műsorokkal indul a nap, délután kulturális előadások, koncertek és hagyományőrző programok követik egymást, este pedig közös gyertyagyújtások és az Összetartozásunk tüze elnevezésű országos kezdeményezés adja a nap záró, jelképes pillanatát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 5:27
Fotó: Ladóczki Balázs
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A diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én, délután látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban; a tiltakozás gesztusaként Benárd ezt állva tette meg. Délelőtt 10 órakor – az aláírás kitűzött időpontjában – Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.

A magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra, felük összefüggő tömbben, a határok mentén.

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés emlékezetének megőrzése és a magyar nemzet egységének kifejezése jegyében a Magyar Országgyűlés 2010-ben június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, hangsúlyozva, hogy a határokon átívelő magyar közösség az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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