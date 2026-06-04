A KO-királynő újabb rekorddal zárná pazar pályafutását

Lucia Rijker (Hollandia)

KO-arány: 82,35 százalék

Mérleg: 17 mérkőzés, 17 győzelem (14 KO), 0 vereség

két súlycsoportban volt világbajnok: kisváltó- és váltósúly

Laila Ali (Egyesült Államok)

KO-arány: 75,00 százalék

Mérleg: 24 mérkőzés, 24 győzelem (21 KO), 0 vereség

nagyközépsúlyú vitathatatlan világbajnok, Muhammad Ali lánya.

Ann Wolfe (Egyesült Államok)

KO-arány: 66,66 százalék

Mérleg: 26 mérkőzés, 24 győzelem (16 KO), 1 vereség, 1 No Contest

négy súlycsoportban is vb-címet szerzett, az ő nevéhez fűződik a női boksz történetének legbrutálisabb együtéses tiszta kiütése (Vonda Ward ellen, 2004-ben).

Amanda Serrano két menet alatt intézte el Cheyenne Hansont (Fotó: The Ring Magazine)

Amanda Serrano (Puerto Rico)

KO-arány: 59,26 százalék

Jelenlegi mérleg: 54 mérkőzés, 49 győzelem (32 KO), 4 vereség, 1 döntetlen

hét súlycsoportban lett világbajnok

ha kizárólag a megnyert meccseit nézzük, a győzelmeinek 65,31 százalékát szerezte kiütéssel.

Serrano mögött áll a rekordertárs, a szintén 32 KO-s Christy Martin, akinek a teljes karrierjére vetített kiütési aránya 54,23 százalék volt (59 meccsből 32 KO). Bár Rijker, Ali vagy Wolfe magasabb százalékkal zártak, ők feleannyit vagy annyi meccset sem vívtak, mint Serrano. Minél hosszabb egy karrier és minél több súlycsoporton ível át, annál nehezebb fenntartani a magas KO-arányt – ez teszi Serranót a modern éra legveszélyesebb ütőjévé.

Serrano eddigi leggyorsabb kiütéses győzelme mindössze 35 másodpercig tartott, amelyet az osztrák Eva Voraberger ellen ért el 2019. január 18-án. A New York-i Madison Square Gardenben rendezett mérkőzés tétje a megüresedett WBO nagylégsúlyú világbajnoki öve volt. Serrano a kezdő gongszót követően azonnal lerohanta ellenfelét, majd egy kíméletlen bal horgot mért Voraberger májára. Az osztrák bokszoló a pusztító erejű ütéstől azonnal a padlóra roskadt, a bíró pedig kiszámolta.

A nagy álomhoz – legtöbb kiütés és az 50. győzelem – elég a búcsúmeccs

Amanda Serranót mindössze már csak egyetlen diadal választja el a történelmi, 50. profi győzelmétől. Ezt az álomhatárt eddig mindössze három női bunyósnak sikerült elérnie:

a német Regina Halmich (54-1-1, 16 KO),

a mexikói Mariana Juarez (56-13-4, 20 KO)

a belga Delfine Persoon (50-3-2, 20 KO).

– Megpróbálom a KO-rekord megdöntése mellett ezt az álomhatárt is elérni.

Mindent megteszek majd, hogy meglegyen a 33 kiütés és ötvenedik győzelmem,

hiszen így úgy vonulhatok vissza, hogy elértem az álmaimat – mondta korábban a boxingscene.com szakportálnak Serrano.