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A KO-királynő újabb rekorddal zárná pazar pályafutását

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Már az hatalmas szó, hogy egyedül egy bizonyos Manny Pacquiao volt képes arra a profi boksz történetében, hogy több súlycsoportban legyen világbajnok – összesen nyolcban szerzett vb-övet –, mint a női bunyó Puerto Ricó-i legendája. A 37 éves, hét súlycsoportban világbajnok Amanda Serrano a múlt szombaton, pályafutása 54. ringcsatájában egy újabb rekordot állított be: 32. kiütéses győzelmét aratta, ezzel utolérte az amerikai Christy Martint, igaz, utóbbinak ehhez 59 meccsre volt szüksége. Serrano bejelentette, mindössze egy meccs van hátra páratlan karrierjéből, amelyen nemcsak a KO-rekordért lép ringbe, hanem azért is, hogy elérje 50. győzelmét.

Molnár László
2026. 06. 04. 5:52
Utolsó profi bunyójára készül a hét súlycsoportban is vb-címet szerző legenda, Amanda Serrano Fotó: Ed Mulholland/Matchroom Boxing USA
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Lucia Rijker (Hollandia) 

  • KO-arány: 82,35 százalék
  • Mérleg: 17 mérkőzés, 17 győzelem (14 KO), 0 vereség
  • két súlycsoportban volt világbajnok: kisváltó- és váltósúly

Laila Ali (Egyesült Államok)

  • KO-arány: 75,00 százalék
  • Mérleg: 24 mérkőzés, 24 győzelem (21 KO), 0 vereség
  • nagyközépsúlyú vitathatatlan világbajnok, Muhammad Ali lánya.

Ann Wolfe (Egyesült Államok) 

  • KO-arány: 66,66 százalék
  • Mérleg: 26 mérkőzés, 24 győzelem (16 KO), 1 vereség, 1 No Contest
  • négy súlycsoportban is vb-címet szerzett, az ő nevéhez fűződik a női boksz történetének legbrutálisabb együtéses tiszta kiütése (Vonda Ward ellen, 2004-ben).
Amanda Serrano két menet alatt intézte el Cheyenne Hansont
Amanda Serrano két menet alatt intézte el Cheyenne Hansont (Fotó: The Ring Magazine)

Amanda Serrano (Puerto Rico) 

  • KO-arány: 59,26 százalék
  • Jelenlegi mérleg: 54 mérkőzés, 49 győzelem (32 KO), 4 vereség, 1 döntetlen
  • hét súlycsoportban lett világbajnok 
  • ha kizárólag a megnyert meccseit nézzük, a győzelmeinek 65,31 százalékát szerezte kiütéssel.

Serrano mögött áll a rekordertárs, a szintén 32 KO-s Christy Martin, akinek a teljes karrierjére vetített kiütési aránya 54,23 százalék volt (59 meccsből 32 KO). Bár Rijker, Ali vagy Wolfe magasabb százalékkal zártak, ők feleannyit vagy annyi meccset sem vívtak, mint Serrano. Minél hosszabb egy karrier és minél több súlycsoporton ível át, annál nehezebb fenntartani a magas KO-arányt – ez teszi Serranót a modern éra legveszélyesebb ütőjévé.

Serrano eddigi leggyorsabb kiütéses győzelme mindössze 35 másodpercig tartott, amelyet az osztrák Eva Voraberger ellen ért el 2019. január 18-án. A New York-i Madison Square Gardenben rendezett mérkőzés tétje a megüresedett WBO nagylégsúlyú világbajnoki öve volt. Serrano a kezdő gongszót követően azonnal lerohanta ellenfelét, majd egy kíméletlen bal horgot mért Voraberger májára. Az osztrák bokszoló a pusztító erejű ütéstől azonnal a padlóra roskadt, a bíró pedig kiszámolta.

A nagy álomhoz – legtöbb kiütés és az 50. győzelem – elég a búcsúmeccs

Amanda Serranót mindössze már csak egyetlen diadal választja el a történelmi, 50. profi győzelmétől. Ezt az álomhatárt eddig mindössze három női bunyósnak sikerült elérnie:

  • a német Regina Halmich (54-1-1, 16 KO), 
  • a mexikói Mariana Juarez (56-13-4, 20 KO) 
  • a belga Delfine Persoon (50-3-2, 20 KO).

– Megpróbálom a KO-rekord megdöntése mellett ezt az álomhatárt is elérni. 

Mindent megteszek majd, hogy meglegyen a 33 kiütés és ötvenedik győzelmem, 

hiszen így úgy vonulhatok vissza, hogy elértem az álmaimat – mondta korábban a boxingscene.com szakportálnak Serrano.

Serrano következő mérkőzésének pontos dátumát és hivatalos ellenfelét a Jake Paul vezette Most Valuable Promotions (MVP) közvetlenül a május végi győzelme után még nem jelentette be. Mivel Hanson ellen alig két menetet bokszolt és sérülés nélkül, győztesen hagyta el a szorítót, a visszatérése 2026 második felére várható. A tét Serrano a WBA és a WBO egyesített pehelysúlyú világbajnoki címei lesznek majd.

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