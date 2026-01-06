A ring Vasladyje a sportág összes rekordját akarja: a legtöbb győzelmet és a legtöbb KO-t

Nem is olyan régen végre hazatért, és öt év után először szülőhazájában, Puerto Ricó-ban vívott egy meglehetősen egyoldalú csatát hazai ringben. Noha sokan őt tartják a világ egyik legjobb női profi bunyósának, Amanda Serrano (48-4-1, 31 KO) sosem szerette a reflektorfényt. Amikor január 3-án simán kipontozta – 97-93, 97-93, 98-92 – a ringbe veretlenül érkező Raina Tellezt (13-1-1, 5 KO), sokan már azt pedzegették vele kapcsolatban, hogy rövidesen újabb rekordok dőlhetnek meg még az idén a WBA és a WBO világbajnoka keze által.

Amanda Serrano a világ egyik legjobb női bunyósaként még két rekordot szeretne megdönteni a ringben Fotó: The Ring Magazine

Amanda Serrano két rekordra tör 2026-ban

Utolsó meccsét követően elismerte, csak egy dolgot sajnált igazán, hogy ellenfele kihúzta talpon mind a 10 menetet. Pedig a ring Vasladyje mindent megtett azért, hogy meglegyen pályafutása 32. kiütéses győzelme, amivel beállította volna Christy Martin (49-7-3, 32 KO) 32 kiütéses győzelmi rekordját. A szakemberek szerint erre nem kell sokat várni, Amanda Serranóban simán benne van, hogy idén még minimum kétszer szorítóba lépjen.

Ugyanis a másik rekord, amit hajszol, az az 50 győzelem, ugyanis ez eddig mindössze három női bunyósnak sikerült:

a német Regina Halmich (54-1-1, 16 KO),

a mexikói Mariana Juarez (56-13-4, 20 KO)

a belga Delfine Persoon (50-3-2, 20 KO).

– Megpróbálom megdönteni ezt a rekordot. Mindent megteszek majd, hogy előbb elérjem az ötvenedik győzelmemet, majd ha lesz elég erőm, akkor az a célom, hogy az én nevem mellett álljon a legtöbb győzelem – mondta a boxingscene.com szakportálnak Serrano.

Ketten már bejelentkeztek a 37 éves klasszisra

Már 2026-ra vannak önjelöltek, akik szívesen összecsapnának a 37 éves bunyóssal, többek között a WBC pehelysúlyú bajnoka, Tiara Brown (20-0, 11 KO), aki az egyik legjobb barátnője a Puerto Ricó-i bokszolónak. Ám ez egy cseppet sem hátráltatja abbéli tervében, hogy összecsapjon Serranóval.

– Tiara olyan nekem, mintha a lányom volna. Nagyon szeretem őt. Éppen ezért szeretnék az anyagi jövőjéről is gondoskodni, így ha megfelelő ajánlatot kapunk, akkor jöhet a csata, aztán majd közösen elköltünk a vastak bukszából egy kisebb vagyont – fogalmazott mosolyogva Serrano.