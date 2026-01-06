Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

amanda serranokatie taylorgyőzelemrekord

A ring Vasladyje a sportág összes rekordját akarja: a legtöbb győzelmet és a legtöbb KO-t

Puerta Rico-ban lassan szobrot emelnek neki, 37 évesen őt tartják a világ egyik legjobb profi bunyósának, és női bunyósként két olyan rekordot mondhat magáénak, amit vélhetően sokáig nem fognak megdönteni. Amanda Serrano ugyanis elérte azt a sportág másik kiemelkedő szupersztárjával, az ír Katie Taylorral, hogy egy férfiaknak rendezett profi gálán kettejük csatája volt a főmeccs. Nos, a papírsúly sokszorosan koronázott királynője most arra készül, hogy 2026 végére az övé legyen a legtöbb győzelem és kiütés a női ökölvívők között.

Molnár László
2026. 01. 06. 16:43
Amanda Serrano 37 évesen is a profi boksz egyik legjobbja
Amanda Serrano 37 évesen is a profi boksz egyik legjobbja Forrás: The Ring Magazine
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem is olyan régen végre hazatért, és öt év után először szülőhazájában, Puerto Ricó-ban vívott egy meglehetősen egyoldalú csatát hazai ringben. Noha sokan őt tartják a világ egyik legjobb női profi bunyósának, Amanda Serrano (48-4-1, 31 KO) sosem szerette a reflektorfényt. Amikor január 3-án simán kipontozta – 97-93, 97-93, 98-92 – a ringbe veretlenül érkező Raina Tellezt (13-1-1, 5 KO), sokan már azt pedzegették vele kapcsolatban, hogy rövidesen újabb rekordok dőlhetnek meg még az idén a WBA és a WBO világbajnoka keze által.

Amanda Serrano a világ egyik legjobb női bunyósaként még két rekordot szeretne megdönteni a ringben
Amanda Serrano a világ egyik legjobb női bunyósaként még két rekordot szeretne megdönteni a ringben                  Fotó: The Ring Magazine

Amanda Serrano két rekordra tör 2026-ban

Utolsó meccsét követően elismerte, csak egy dolgot sajnált igazán, hogy ellenfele kihúzta talpon mind a 10 menetet. Pedig a ring Vasladyje mindent megtett azért, hogy meglegyen pályafutása 32. kiütéses győzelme, amivel beállította volna Christy Martin (49-7-3, 32 KO) 32 kiütéses győzelmi rekordját. A szakemberek szerint erre nem kell sokat várni, Amanda Serranóban simán benne van, hogy idén még minimum kétszer szorítóba lépjen.

Ugyanis a másik rekord, amit hajszol, az az 50 győzelem, ugyanis ez eddig mindössze három női bunyósnak sikerült: 

  • a német Regina Halmich (54-1-1, 16 KO), 
  • a mexikói Mariana Juarez (56-13-4, 20 KO) 
  • a belga Delfine Persoon (50-3-2, 20 KO).

– Megpróbálom megdönteni ezt a rekordot. Mindent megteszek majd, hogy előbb elérjem az ötvenedik győzelmemet, majd ha lesz elég erőm, akkor az a célom, hogy az én nevem mellett álljon a legtöbb győzelem – mondta a boxingscene.com szakportálnak Serrano.

Ketten már bejelentkeztek a 37 éves klasszisra

Már 2026-ra vannak önjelöltek, akik szívesen összecsapnának a 37 éves bunyóssal, többek között a WBC pehelysúlyú bajnoka, Tiara Brown (20-0, 11 KO), aki az egyik legjobb barátnője a Puerto Ricó-i bokszolónak. Ám ez egy cseppet sem hátráltatja abbéli tervében, hogy összecsapjon Serranóval. 

– Tiara olyan nekem, mintha a lányom volna. Nagyon szeretem őt. Éppen ezért szeretnék az anyagi jövőjéről is gondoskodni, így ha megfelelő ajánlatot kapunk, akkor jöhet a csata, aztán majd közösen elköltünk a vastak bukszából egy kisebb vagyont – fogalmazott mosolyogva Serrano.

A másik lehetséges ellenfél a pehelysúly harmadik világbajnoka, az IBF bajnok Nina Meinke (19-3, 4 KO). A 32 éves némettel egyszer már majdnem ringbe lépett Serrano, ám 2024 márciusi meccset a mérkőzés napján lemondták, miután Serranót szemprobléma miatt alkalmatlannak nyilvánították az összecsapásra. Nos, immár mindketten újra készek a másikkal való ringháborúra.

Katie Taylor és Amanda Serrano második ringháborúja minden idők legnézettebb női sporteseménye lett
Katie Taylor és Amanda Serrano második ringháborúja minden idők legnézettebb női sporteseménye lett      Fotó: Getty Images

Minden idők legnézettebb női bokszmeccsét Serrano nemezisével, Katie Taylorral vívta

Döbbenetes nézettségi rekordot hozott a november 15-i, a Mike Tyson vs. Jake Paul mérkőzés köré épülő arlingtoni gálán másodszor is összecsapó két kiváló női ökölvívó, a kisváltósúly vitathatatlan világbajnoka, az ír Katie Taylor  (25-1, 6 KO) és Amanda Serrano ringháborúja. A két amazon igencsak véresre sikeredett csatáját 74 millióan követték élőben, ez lett minden idők legnézettebb női sporteseménye.

2022 tavaszán már összecsaptak egymással, mégpedig a WBA, a WBO, a WBC, az IBF és a Ring Magazin világbajnoki övéért, és a két bunyós zseniális mérkőzést vívott egymással. Az akkori ütközetet a könnyűsúly akkori vitathatatlan női világbajnoka, Katie Taylor nyerte meg a korábban 7 (!) súlycsoportban (nagylég-, harmat-, kispehely-, pehely-, nagypehely-, könnyű-, kisváltósúly) vb-övet begyűjtő Serrano ellen. És természetesen ez a meccsük is sporttörténelmire sikeredett: ez volt az első női profi bokszmeccs, ami főmérkőzés volt egy férfi-összecsapásoktól hemzsgő gálán.

Harmadik meccsüket tavaly július 11-én vívták, és az előző kettőhöz igencsak méltó ringháborút újfent a lehető legszorosabb pontozással ismét csak Taylor nyerte. Ezt követően tért vissza saját területére, a pehelysúlyba Serrano, ahol továbbra is őt tartják a legjobbnak.


 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.