Bokasérült turistát mentettek a bozsoki Kalapos-kövektől – bukkant rá a Vaol a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület bejegyzésére.
Komoly mentőakció indult egy nőért, akinek a Kalapos-köveknél esett baja + fotó
Hatalmas összefogással mentették meg.
Ebben azt írják, a kőszegi, a bozsoki és a kőszegszerdahelyi tűzoltók, a Mentőszolgálat és a Vas Vármegyei Műveletirányítás összehangolt munkája révén a nőt megtalálták az egységek, és miután ellátták, mentőhordágyon a meredek lejtőkön vitték le a bozsoki Gépjárműfecskendőhöz, majd onnan a mentőhöz.
A terepviszonyok miatt a mentőegységek több kilométert gyalogoltak a felszerelésekkel a bajba jutott nőért, aki nem győzött hálálkodni nekik.
További Belföld híreink
Az eset részleteit a Vaol cikkében olvashatja.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna merényletet követ el Magyarországgal szemben
Szijjártó Péter szerint a merényletben Zelenszkij cinkosa, Magyar Péter és a Tisza párt.
Visszafoglalás – Az elfojtott sértettség és irigység + videó
A francia eredetű ressentiment fogalmát elemezték eszmetörténészeink a Visszafoglalásban, valamint annak kiváltó okát értelmezték.
Nem túl szívderítő, amit a meteorológusok mondanak a holnapi időjárásról, tettek hozzá animációt is
Armageddont azért nem kell vizualizálni.
Magyar Péter orra alá egy helyesírási hibákkal tűzdelt levelet nyomtak, csúcsra járatta a színjátékot a Tisza-elnök + videó
Kínos.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna merényletet követ el Magyarországgal szemben
Szijjártó Péter szerint a merényletben Zelenszkij cinkosa, Magyar Péter és a Tisza párt.
Visszafoglalás – Az elfojtott sértettség és irigység + videó
A francia eredetű ressentiment fogalmát elemezték eszmetörténészeink a Visszafoglalásban, valamint annak kiváltó okát értelmezték.
Nem túl szívderítő, amit a meteorológusok mondanak a holnapi időjárásról, tettek hozzá animációt is
Armageddont azért nem kell vizualizálni.
Magyar Péter orra alá egy helyesírási hibákkal tűzdelt levelet nyomtak, csúcsra járatta a színjátékot a Tisza-elnök + videó
Kínos.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!