Komoly mentőakció indult egy nőért, akinek a Kalapos-köveknél esett baja + fotó

Ebben azt írják, a kőszegi, a bozsoki és a kőszegszerdahelyi tűzoltók, a Mentőszolgálat és a Vas Vármegyei Műveletirányítás összehangolt munkája révén a nőt megtalálták az egységek, és miután ellátták, mentőhordágyon a meredek lejtőkön vitték le a bozsoki Gépjárműfecskendőhöz, majd onnan a mentőhöz.

A terepviszonyok miatt a mentőegységek több kilométert gyalogoltak a felszerelésekkel a bajba jutott nőért, aki nem győzött hálálkodni nekik.