Az internet legaljasabb csalása terjed: halálosan beteg gyerekek nevében kérnek pénzt a bűnözők

Az interneten egyre több történet kering, amelyekben a csalók valós tragédiákra és beteg gyermekekre hivatkozva kérnek pénzt. Ám a csalás lényege, hogy a segítő szándékú posztban a bűnözők a saját számlaszámukat adják meg, és sokszor eltorzítják az eredeti történetet is.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 15:55
A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben az orosz hatóságok szerint
A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben az orosz hatóságok szerint Forrás: AFP
Magyarországon egyre gyakrabban jelennek meg az online térben olyan adománygyűjtő posztok, amelyek valós tragédiákra vagy beteg gyermekek történeteire épülnek, de valójában csalások – írta az Origo.hu.

Az új kedvenc csalás az interneten: az ötgyermekes apát sem kímélik a csalók
Megdöbbentő csalás: az ötgyermekes apa tragédiájával házalnak a bűnözők, saját számlaszámukra kérve az adományokat
Fotó: Beküldött/Németh László/Bors

Mindent megtesznek a sikeres csalásért

Németh László felesége, Andrea tragikusan elhunyt, az apa öt gyermekkel maradt egyedül. A család gyásza közben hamis történetek jelentek meg róluk az interneten, fotókat és személyes adatokat felhasználva, kizárólag kattintások és megosztások generálására.

Hozzá hasonlóan Jáger Mónika és kisfia, Alexander történetét is manipulálták. Egy Facebook-oldalon a csalók hamis profilok mögé bújva osztották meg a történetet, a gyermek nevét megváltoztatva, a fotókat engedély nélkül felhasználva. A szövegeket gyakran mesterséges intelligencia segítségével dramatizálták, hogy növeljék az érzelmi hatást.

Mónika nem járt sikerrel, hiába írt a csalóknak
A beteg kisfiú édesanyja nem járt sikerrel, hiába jelezte, hogy csalásról van szó
Fotó: Beküldött/Jáger Mónika/Bors

Az egyik, különösen súlyos esetben egy @orlando1992 felhasználóhoz kötődő pénzügyi azonosítóra gyűjtöttek adományokat. A mellékelt történetekben hol „Áronka”, hol „Noelka” szerepelt, mint egy-egy tragikus betegség áldozata, de a számlaszám mindig ugyanaz volt. A történetekben közös volt az erős érzelmi töltet, és az is, hogy nem egy szervezet, hanem egy magánszemély gyűjtötte a felajánlásokat.

Ez a módszer ötvözi az adathalászatot és a közvetlen pénzszerzést. Jóhiszemű emberek Revolut-számlákra vagy más online felületekre utalták a pénzt, amely sosem jutott el a valódi rászorulókhoz. A csalók háromféleképpen járnak el:

  • A pénzkérés sokszor hivatalos háttér nélküli online azonosítókon keresztül történik;
  • Adathalászat: linkekkel próbálják megszerezni a felhasználók személyes vagy pénzügyi adatait;
  • Lájkvadászat: az oldalak felfuttatásával később marketingcélokra értékesítik a felületeket.

Az ilyen csalások nemcsak az adakozókat károsítják, hanem a valóban rászoruló gyermekektől is elvonják a támogatás lehetőségét. Ha egy történet végén egy alapítványi helyett privát számlaszám szerepel, vagy ugyanaz az azonosító több gyermekhez kapcsolódik, az egyértelmű figyelmeztető jel.

(Borítókép: Illusztráció. Fotó: AFP)

