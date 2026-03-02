Kocsis MátéUkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyar Péter

Magyar Péter nem hibás, hanem bűnös

A Hormuzi-szoros lezárása után úgy látszik, hogy Magyar Péter is rájött, hogy nagy bajt csinált. Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 02. 16:09
– Mindez bezzeg nem jutott eszébe, amikor pár hete Münchenben megállapodott Zelenszkijjel abban, hogy erőszakkal leválasztják Magyarországot a biztos és olcsó orosz olajról! – reagálta Kocsis Máté Magyar Péter azon kijelentésére, hogy Magyarország biztonsága és energiaellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk.

Pér, 2026. február 23. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok országjárásának péri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a település művelődési házában 2026. február 23-án. MTI/Krizsán Csaba
Forrás: MTI/Krizsán Csaba

– Nem aggódott Magyar Péter az energiabiztonságért, amikor pökhendien a saját hazája ellen cselekedett, és cinkosan részt vett az ukrán energia-zsarolásban. Akkor is kizárólag a saját politikai hasznát leste. A vélt választási győzelmét remélte. Úgy hazárdírozott a magyarok biztonságával, hogy azt sem tudta, mit kockáztat. Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia. Rájött, hogy nagy bajt csinált – írja közösségi oldalára kitett bejegyzésében a Fidesz politikusa, 

majd hozzátette, hogy habár a tengeri szállításról nem tehet a Tisza elnöke, a Barátság kőolajvezeték leállítása az ő érdekében történt, miatta teszik ezt az ukránok, tehát az ő felelőssége.

 – Most meg hogy gond van, sunyi és kétszínű módon menekülni próbál a helyzetből, megint vádaskodik és mellébeszél. 

Magyar Péter! Kapaszkodj meg! Ez neked nem a hibád, hanem a bűnöd!

Kockára tetted és veszélyeztetted Magyarország érdekeit a saját kis korcs politikai céljaid miatt. Vártad, vagy várod, hogy cserében az ukránok hatalomra segítsenek. Ezért van az, hogy a mai napig egyetlen egy mondattal sem ítélted el őket a merénylet miatt, amivel megtámadták a hazánkat. Megmondtuk előre: aki a családjával megteszi, az a hazájával is meg fogja. Te megtetted. Ez már rajtad ragad életed végéig. Így akartál hatalomra kerülni, te szégyentelen. Háború mindenfelé, se tengeren, se csövön nem jön olaj, pillanatok alatt egekben lesznek az üzemanyag- és energiaárak, te meg sunnyogsz. Megismétlem: EZ A TE FELELŐSSÉGED, MAGYAR PÉTER! – zárta bejegyzését Kocsis Máté

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a Hormuzi-szoros lezárása után a Barátság kőolajvezeték blokkolása felér egy merénylettel.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: MTI/Hegedüs Róbert)


