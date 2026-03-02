iráni háborúrészvényárfolyamShell

Az orosz–ukrán háború után az iráni konfliktuson is hatalmasat szakít a Shell

A Hormuzi-szoros lezárására irányuló iráni fenyegetések miatt megugró olajárak hatására meredek emelkedésnek indultak az olajvállalatok részvényárai. A brit tőzsdén jegyzett Shell részvényei délután háromig nagyjából 3 százalékkal,, míg a BP-é 3,4 százalékkal drágultak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:00
A brit tőzsdén jegyzett Shell részvényei délután háromig nagyjából 3 százalékkal, 31,67 pennyre, míg a BP-é 3,4 százalékkal, 4,94 pennyre drágultak Fotó: Aleksander Kalka Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Míg a részvénypiacok általában markánsan lefordultak a közel-keleti légicsapások hírére, néhány szegmens, mint például a védelmi ipar vagy az olajvállalatok, meredek emelkedéssel reagáltak az iráni háborús konfliktusra – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

iráni háború, Shell
A Shell részvényei meredek emelkedéssel reagáltak az iráni háború eseményeire (Képünk illusztráció) (Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto)

Az utóbbi ágazatban a Hormuzi-szoros lezárására irányuló iráni fenyegetések miatt megugró olajárak idézték elő a részvények árfolyamának meredek emelkedését. A dán Maersk tengeri fuvarozócég már be is jelentette, hogy felfüggeszti tankerei áthaladását a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel, s azon keresztül az Indiai-óceánnal összekötő átjárón, ahol normál körülmények között naponta akár 20 millió hordó olajat is átszállíthatnak.

A brit tőzsdén jegyzett Shell részvényei délután háromig nagyjából 3 százalékkal, 31,67 fontra, míg a BP-é 3,4 százalékkal, 4,94 fontra drágultak. 

A francia TotalEnergies még jobban kitett magáért, a párizsi tőzsdére bevezetett részvény 4,5 százalékkal, 70,3 euróra drágult. Az olasz Eni papírjai pedig kereken 4 százalékkal, 20,44 euróra kapaszkodtak.

Az olajcégek árfolyamát a JPMorgan is megtámogatta. Az amerikai befektetési bank európai olaj- és gázipari elemzőcsapata két fokozattal, eladásról vételre minősítette fel az olasz energiaóriás Enit, és tartásról vételre javította a francia TotalEnergies részvényeit. Eközben megerősítette a Shellre és a portugál Galpra már korábban kiadott vételi ajánlását.  

A brókercég szerint a Hormuzi-szoros, az Irán és Omán közötti keskeny vízi út, amelyen a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) ellátás becslések szerint 20-30 százaléka haladhat át, most egy ellátásbiztonsági válság középpontjába került, ami átalakíthatja az energiapiacokat. Márpedig  az olajtermelő országokban az ilyen típusú rezsimváltás a történelmi adatok fényében legalább három hónapon keresztül átlagosan 30 százalékkal magasabb olajárakat eredményezett.

A bank szerint a közelmúltbeli erős teljesítményük ellenére az európai olajrészvények ráadásul még mindig nem kifejezetten drágák, azaz a makrogazdasági és geopolitikai tényezőkre tekintettel rövid távon további részvényárfolyam-emelkedés várható.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.