Bezárt egy nagy nemzetközi vállalat, ám a magyar gazdák összefogásával felépült helyette egy hazai cég

Soha nem fogjuk elfogadni, hogy a silány minőségű ukrán gabona bejöjjön Magyarországra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 15:37
Szijjártó Péter tájékoztatott, hogy a kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
– A haszonállat-eledel gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. kétmilliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, tovább erősítve a hazai gazdákat, akiknek támogatása a kormány egyik prioritása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn Mezőlakon.

A tárcavezető a haszonállat-eledel gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. újabb beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú vállalat kétmilliárd forint értékben megvásárolja és bővíti a Cargill bezárt takarmánykeverő üzemét, amihez az állam 540 millió forint támogatást biztosít.

Beszédében kiemelte, hogy a beruházás nyomán a hazai gazdák még kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, mivel a beszállítók kilencven százaléka magyar, ráadásul a munkavállalók a helyi átlagnál negyedével többet keresnek a cégnél.

– Büszkék vagyunk a magyar élelmiszeriparra, ugyanis még a világjárvány nehéz időszakaiban sem álltak elő ellátási problémák. Ma a magyar mezőgazdaság kétszer annyit termel, mint amennyit Magyarország lakossága el tud fogyasztani (…) Mára a hagyomány, a nagyon szigorú élelmiszer-biztonsági előírások és a nemzetközi versenyképesség kéz a kézben járnak egymással – folytatta a távirat iroda ismertetése szerint.

Jelenleg 150 ezer ember dolgozik a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, a szektor termelési értéke pedig tavaly megközelítette a hétezermilliárd forintot.

– Ezért rendkívül fontos, hogy a magyar gazdákat, a magyar mezőgazdaságot és a magyar élelmiszeripart a mindenkori kormánynak kutya kötelessége megvédeni. Ezért soha nem fogjuk elfogadni, hogy a silány minőségű ukrán gabona bejöjjön Magyarországra, és soha nem fogjuk elfogadni, hogy a dél-amerikai mezőgazdasági termékek, termények vámmentesen jöhessenek Európába – hangsúlyozta.

– A magyar emberek egészségénél nincsen fontosabb, és efelől csak úgy győződhetünk meg, hogy ha a magyar gazdák által a legszigorúbb előírások mentén megtermelt termények, illetve termékek kerülnek a magyar emberek asztalára. Ekképpen tehát sem a silány ukrán gabona, sem a dél-amerikai termékek nem jöhetnek be mindaddig, amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van – szögezte le.

Új világrend, súlyos válságok

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

– Azt hiszem, hogy igazán büszkék lehetünk magunkra mindannyian, hiszen mégiscsak az a helyzet, hogy ebben az országban ma egymillióval többen dolgoznak, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ebben az országban kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában, itt vannak a legalacsonyabb energiaárak Európában. Valamint az idősek most már nem csak a 13., hanem a 14. havi nyugdíj visszaépítésével is szembesülnek – sorolta.

Ennek kapcsán aláhúzta, hogy ezekben a bravúrokban a hazai mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak hatalmas szerepe volt, ugyanis ezen ágazatok vállalkozásai mostanra olyan szintet értek el, amilyenre a múltban csak a nagy nemzetközi cégek voltak képesek.

– Itt a legjobb példa, egy nagy nemzetközi vállalat bezárt, munkahelyek szűntek meg, bizonytalanság jött létre, majd jön egy magyar vállalkozás, amely gazdák összefogásából épült föl, és ez átveszi ennek a hűlt helyét, újra munkahelyeket teremt és piacot teremt a gazdák számára – fejtette ki.

A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban igen könnyedén veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények.

– Ezért is le kell szögezni minden egyes ilyen alkalommal, hogy nekünk, Magyarország nemzeti szuverén kormányának mindig is Magyarország biztonsága az első. Nekünk a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy minden létező háborúból kimaradjunk, miután bármely háborúba történő belesodródás az ezeknek a nehezen elért eredményeknek a végét jelentené – összegzett.
 

