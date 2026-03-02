Bezárt egy nagy nemzetközi vállalat, ám a magyar gazdák összefogásával felépült helyette egy hazai cég

– A haszonállat-eledel gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. kétmilliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, tovább erősítve a hazai gazdákat, akiknek támogatása a kormány egyik prioritása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn Mezőlakon.

A tárcavezető a haszonállat-eledel gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. újabb beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú vállalat kétmilliárd forint értékben megvásárolja és bővíti a Cargill bezárt takarmánykeverő üzemét, amihez az állam 540 millió forint támogatást biztosít.

Beszédében kiemelte, hogy a beruházás nyomán a hazai gazdák még kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, mivel a beszállítók kilencven százaléka magyar, ráadásul a munkavállalók a helyi átlagnál negyedével többet keresnek a cégnél.

– Büszkék vagyunk a magyar élelmiszeriparra, ugyanis még a világjárvány nehéz időszakaiban sem álltak elő ellátási problémák. Ma a magyar mezőgazdaság kétszer annyit termel, mint amennyit Magyarország lakossága el tud fogyasztani (…) Mára a hagyomány, a nagyon szigorú élelmiszer-biztonsági előírások és a nemzetközi versenyképesség kéz a kézben járnak egymással – folytatta a távirat iroda ismertetése szerint.

Jelenleg 150 ezer ember dolgozik a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, a szektor termelési értéke pedig tavaly megközelítette a hétezermilliárd forintot.

– Ezért rendkívül fontos, hogy a magyar gazdákat, a magyar mezőgazdaságot és a magyar élelmiszeripart a mindenkori kormánynak kutya kötelessége megvédeni. Ezért soha nem fogjuk elfogadni, hogy a silány minőségű ukrán gabona bejöjjön Magyarországra, és soha nem fogjuk elfogadni, hogy a dél-amerikai mezőgazdasági termékek, termények vámmentesen jöhessenek Európába – hangsúlyozta.

– A magyar emberek egészségénél nincsen fontosabb, és efelől csak úgy győződhetünk meg, hogy ha a magyar gazdák által a legszigorúbb előírások mentén megtermelt termények, illetve termékek kerülnek a magyar emberek asztalára. Ekképpen tehát sem a silány ukrán gabona, sem a dél-amerikai termékek nem jöhetnek be mindaddig, amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van – szögezte le.