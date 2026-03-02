Az ukrán elnök és a Tisza Párt, Magyar Péter vezetésével közösen dolgozik azon, hogy hazánk ne jusson hozzá az olcsó orosz energiahordozókhoz. Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter felelőtlensége azonban új szintre lépett az Irán elleni támadás után.
Zelenszkijjel szövetkezett Magyar Péter
Az Irán elleni támadás után nemrég Katar bejelentette, hogy felfüggeszti a földgázkitermelést. Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot és a magyar családok megélhetését is.
Izrael és az amerikai hadsereg csapást mért Iránra, amelyet Teherán válaszlépései követtek. Mindez súlyos bizonytalanságot okoztak a globális energiapiacokon. A Közel-Kelet legfontosabb kitermelő régiójából érkező olajszállítások már a konfliktus elhúzódásának lehetősége miatt is nyomás alá kerültek. A piaci szereplők az olajárak meredek emelkedésére számítanak.
A támadások hírére szinte azonnal kilőtt az olaj ára, a helyzet azonban még korán sem ért nyugvó pontra.
Katar ugyanis nemrég bejelentette, hogy felfüggeszti a földgázkitermelést.
Az arab ország a világ LNG-kitermelésének a húsz százalékát adja, az EU-s energiaárak a bejelentés után pedig azonnal, ötven százalékkal megugrottak.
A QatarEnergy közleménye szerint katonai támadások érték a Ras Laffan és a Mesaieed ipari városokban található létesítményeiket. Katar ráadásul nemrég a cseppfolyósított földgáz fontos európai beszállítójává vált, miután az EU-s országok a háború kitörése óta igyekeztek csökkenteni az oroszoktól való energiafüggőségüket. Az állami QatarEnergy hosszú távú LNG-szállítási megállapodásokat kötött Németországgal, Franciaországgal, Olaszországgal és Hollandiával.
Eközben a Tisza Párt továbbra is az ukránokkal közösen igyekszik hazánkat elzárni az olcsó orosz energiahordozóktól.
Ukrajna a politikai zsarolás részeként azon dolgozik az ellenzékkel karöltve, hogy hazánk ne tudjon tovább orosz energiahordozókat vásárolni, ami egyúttal a rezsicsökkentés végét is jelentené. Az ukrán kormány ráadásul már több mint egy hónapja nem szállít a Barátság kőolajvezetéken, annak ellenére, hogy ezt az EU-val kötött társulási szerződésben ezt vállalta.
A Közel-Keleten kitört háború miatt nemcsak a terrorveszély nőtt meg Európában, de a tengeri energiaszállítások is blokk alá kerültek. Ebben a helyzetben az olaj- és gázárak emelkedésével is számolni kell.
Mindezek ellenére Magyar Péter és a Tisza Párt, az ukránokkal összejátszva továbbra is a Barátság kőolajvezeték zárva tartása és az orosz energia kivezetése mellett áll ki.
Orbán Viktor miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.
Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra
– írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök hétfőn azt közölte: műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Orbán Viktor ismét felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat.
A Tisza Párt elnöke egyszer sem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elleni támadást.
Amint arról korábban is beszámoltunk, a nemzetközi sajtó is beismerte, hogy az ukrán kormányzat rendszeresen egyeztet Magyar Péter stábjával. Az is kiderült, hogy Magyar Péter Münchenben megállapodott az ukránokkal az olajblokádról.
Borítókép: Egy LNG-t szállító hajó (Fotó: AFP)
