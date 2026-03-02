Zelenszkijjel szövetkezett Magyar Péter 

Izrael és az amerikai hadsereg csapást mért Iránra, amelyet Teherán válaszlépései követtek. Mindez súlyos bizonytalanságot okoztak a globális energiapiacokon. A Közel-Kelet legfontosabb kitermelő régiójából érkező olajszállítások már a konfliktus elhúzódásának lehetősége miatt is nyomás alá kerültek. A piaci szereplők az olajárak meredek emelkedésére számítanak.

A támadások hírére szinte azonnal kilőtt az olaj ára, a helyzet azonban még korán sem ért nyugvó pontra.

Katar ugyanis nemrég bejelentette, hogy felfüggeszti a földgázkitermelést.

BREAKING: Europe gas prices surge 50% after Qatari LNG production halts. — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Az arab ország a világ LNG-kitermelésének a húsz százalékát adja, az EU-s energiaárak a bejelentés után pedig azonnal, ötven százalékkal megugrottak.

A QatarEnergy közleménye szerint katonai támadások érték a Ras Laffan és a Mesaieed ipari városokban található létesítményeiket. Katar ráadásul nemrég a cseppfolyósított földgáz fontos európai beszállítójává vált, miután az EU-s országok a háború kitörése óta igyekeztek csökkenteni az oroszoktól való energiafüggőségüket. Az állami QatarEnergy hosszú távú LNG-szállítási megállapodásokat kötött Németországgal, Franciaországgal, Olaszországgal és Hollandiával.