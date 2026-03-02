Kilőttek az energiaárak az iráni harci események következményeként

Az európai földgázárak megugrottak, miután a Közel-Keleten zajló harcok a globális energiaellátás súlyos zavaraival fenyegetnek – írta az Euronews. A határidős referenciaértékek árfolyama 25 százalékkal is emelkedett – ez a legnagyobb kiugrás 2023 augusztusa óta – amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom nagyrészt leállt. A keskeny vízi út kulcsfontosságú energiaszállítási útvonal, amely a világ cseppfolyósított földgázexportjának mintegy húsz százalékát szállítja. Emellett az olajárak is meredeken emelkedtek.

A legsúlyosabb sokkhatás fenyeget

A helyzet a gázpiacokat fenyegető legsúlyosabb sokkhatást okozhatja azóta, hogy Oroszország négy évvel ezelőtt, Ukrajna elleni inváziójával felforgatta a globális energiakereskedelmet. Míg az ázsiai országok vásárolják a Közel-Keletről szállított LNG nagy részét, bármilyen zavar fokozná az alternatív ellátási láncokért folytatott versenyt világszerte, beleértve Európát is, felhajtva az árakat.

Európa különösen ki van téve a kihívásnak, mert gázkészletei szokatlanul alacsonyak, és a régiónak nagy mennyiségű LNG-t kell importálnia idén nyáron, hogy feltöltse a tárolókat a következő tél előtt.

Ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás egy hónapra leállna, az európai gázárak több mint kétszeresükre emelkedhetnének a Goldman Sachs Group Inc. szerint.Úgy tűnik, hogy a Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben kirakodni tervezett LNG-szállító tartályhajók most elhalasztják vagy átirányítják terveiket. Ezenkívül Izrael bezárt néhány gázmezőt, ami arra késztette a fő importőr Egyiptomot, hogy további LNG-szállítmányokat keressen. Irán azt nyilatkozta, hogy nem szándékozik lezárni a hormuzi vízi utat, a hajók mégis szinte azonnal elkezdték elkerülni a szorost, amint szombaton elkezdődött a konfliktus. Katar bejelentette a tengeri hajózás ideiglenes felfüggesztését.

A holland határidős ügyletek, Európa gázpiaci benchmarkja 25 százalékkal emelkedtek, és megawattóránként 38,44 eurót tettek ki Amszterdamban reggel nyolc óra után.