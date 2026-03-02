Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

Kilőttek az energiaárak az iráni harci események következményeként

A földgáz és az olaj ára is kilőtt a Közel-Keleten zajló harcok következményeként. Ennek tükrében méginkább visszás, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt sürgeti a leválást az orosz energiahordozókról. Ezzel leginkább a magyar családoknak ártanak.

2026. 03. 02. 10:06
Szombat óta bombázzák egymást a közel-keleti országok Forrás: AFP
Az európai földgázárak megugrottak, miután a Közel-Keleten zajló harcok a globális energiaellátás súlyos zavaraival fenyegetnek – írta az Euronews. A határidős referenciaértékek árfolyama 25 százalékkal is emelkedett – ez a legnagyobb kiugrás 2023 augusztusa óta – amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom nagyrészt leállt. A keskeny vízi út kulcsfontosságú energiaszállítási útvonal, amely a világ cseppfolyósított földgázexportjának mintegy húsz százalékát szállítja. Emellett az olajárak is meredeken emelkedtek.

A legsúlyosabb sokkhatás fenyeget

A helyzet a gázpiacokat fenyegető legsúlyosabb sokkhatást okozhatja azóta, hogy Oroszország négy évvel ezelőtt, Ukrajna elleni inváziójával felforgatta a globális energiakereskedelmet. Míg az ázsiai országok vásárolják a Közel-Keletről szállított LNG nagy részét, bármilyen zavar fokozná az alternatív ellátási láncokért folytatott versenyt világszerte, beleértve Európát is, felhajtva az árakat.

Európa különösen ki van téve a kihívásnak, mert gázkészletei szokatlanul alacsonyak, és a régiónak nagy mennyiségű LNG-t kell importálnia idén nyáron, hogy feltöltse a tárolókat a következő tél előtt. 

Ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás egy hónapra leállna, az európai gázárak több mint kétszeresükre emelkedhetnének a Goldman Sachs Group Inc. szerint.Úgy tűnik, hogy a Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben kirakodni tervezett LNG-szállító tartályhajók most elhalasztják vagy átirányítják terveiket. Ezenkívül Izrael bezárt néhány gázmezőt, ami arra késztette a fő importőr Egyiptomot, hogy további LNG-szállítmányokat keressen. Irán azt nyilatkozta, hogy nem szándékozik lezárni a hormuzi vízi utat, a hajók mégis szinte azonnal elkezdték elkerülni a szorost, amint szombaton elkezdődött a konfliktus. Katar bejelentette a tengeri hajózás ideiglenes felfüggesztését.

A holland határidős ügyletek, Európa gázpiaci benchmarkja 25 százalékkal emelkedtek, és megawattóránként 38,44 eurót tettek ki Amszterdamban reggel nyolc óra után.

Mindezek tetejében hétfő kora reggelre kilőtt a legfontosabb nemzetközi olajárindex az iráni háború hatására: 

a Brent olaj hordónkénti ára megközelítette a 82 dollárt, ami a péntekihez képest 13 százalékos emelkedést és 14 hónapos csúcsot jelent.

 

A helyzet fokozódik, Magyar Péterék így is ártanának a magyar családok érdekeinek

Ebben a helyzetben az, hogy Magyar Péter támogatja a Barátság vezeték lezárását és az orosz olajról való leválást, különösen ellentétes a magyar családok érdekével. Vasárnap este Orbán Viktor közölte, hogy rendkívüli információk érkeztek, és reggel ismerteti a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.

Mint megírtuk, az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken, amely már több mint egy hónapja nem működik. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkijék ezt nem szerették volna.

