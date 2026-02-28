Hatalmas bukás: Esztergom helyett Budapest mellé menekült Magyar Péter

Lapunk információi szerint tudatosan nem szervezett mára rendezvényt Esztergomban a Tisza Párt. A Magyar Nemzethez eljutott értesülések szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy a párt előzetes felmérései rendkívül alacsony érdeklődést jeleztek előre.

Fotó: AFP

A szervezés részleteire rálátó informátorunk lapunknak elmondta: a párt belső mozgósítási mérései alapján Esztergomban még optimista forgatókönyv esetén sem tudtak volna száz főnél nagyobb tömeget biztosítani a rendezvényen. A forrás szerint a szervezők több csatornán is próbálták felmérni a várható részvételt.

A számok egyértelműek voltak. A helyi érdeklődés messze elmaradt attól a szinttől, amelyet egy országjárási állomásnál kommunikációs szempontból vállalhatónak tartottak

– fogalmazott az informátor. Értesüléseink szerint a szervezők attól tartottak, hogy egy alacsony létszámú rendezvény kedvezőtlen képet festene a párt támogatottságáról, különösen annak fényében, hogy Komárom-Esztergom vármegyében indul Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke. A forrásunk úgy fogalmazott: a kampánycsapat kiemelten figyeli, hogy az egyes állomásokról készült felvételek és beszámolók erős részvételt mutassanak.

A lapunknak nyilatkozó informátor szerint az esztergomi szervezés egy ideig napirenden volt, és helyszínjavaslatok is születtek, azonban a helyi előkészítés során többször is visszatérő problémaként merült fel az érdeklődés hiánya. A forrás állítása szerint a párt helyi kapcsolattartói sem tudtak elegendő támogatót mozgósítani, és a jelentkezések száma az esemény tervezett időpontjához közeledve sem emelkedett érdemben.

A döntést végül kampánystratégiai okból hozták meg. Inkább kihagyták a helyszínt, mintsem egy félházas vagy szinte üres rendezvényt tartsanak

– mondta az informátor. Lapunk értesülései szerint az esztergomi esemény elmaradásáról végül szűk körben született döntés, miután a belső visszajelzések egybehangzóan azt jelezték: a rendezvény várhatóan a minimálisan elvárt részvételi szintet sem érné el.

A szervezők ezt követően olyan alternatív helyszínt választottak, amely közel van a Tisza Párt bázisának számító Budapesthez, így esett a választás végül Szigethalomra, ahova baj esetén könnyen lehet fővárosi aktivistákat szállítani.