Hatalmas bukás: Esztergom helyett Budapest mellé menekült Magyar Péter

Lapunk információi szerint Magyar Péter nem lett volna képes Esztergomba száz embernél többet mozgósítani, ezért az utolsó pillanatban végül egy „biztonságos”, Budapesthez közeli helyszínt választottak ki az utcafórum helyszíneként.

2026. 02. 28. 17:28
Fotó: Hatlaczki Balázs
Lapunk információi szerint tudatosan nem szervezett mára rendezvényt Esztergomban a Tisza Párt. A Magyar Nemzethez eljutott értesülések szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy a párt előzetes felmérései rendkívül alacsony érdeklődést jeleztek előre.

Peter Magyar, leader of the Tisza party, greets supporters during a campaign rally in Pecel, Hungary, on February 22, 2026. The campaign for the 2026 Hungarian general election kicks off yesterday. The rally comes as Peter Magyar begins a national campaign trail, planning to visit all electoral districts until the elections. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Fotó: AFP

A szervezés részleteire rálátó informátorunk lapunknak elmondta: a párt belső mozgósítási mérései alapján Esztergomban még optimista forgatókönyv esetén sem tudtak volna száz főnél nagyobb tömeget biztosítani a rendezvényen. A forrás szerint a szervezők több csatornán is próbálták felmérni a várható részvételt.

A számok egyértelműek voltak. A helyi érdeklődés messze elmaradt attól a szinttől, amelyet egy országjárási állomásnál kommunikációs szempontból vállalhatónak tartottak

– fogalmazott az informátor. Értesüléseink szerint a szervezők attól tartottak, hogy egy alacsony létszámú rendezvény kedvezőtlen képet festene a párt támogatottságáról, különösen annak fényében, hogy Komárom-Esztergom vármegyében indul Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke. A forrásunk úgy fogalmazott: a kampánycsapat kiemelten figyeli, hogy az egyes állomásokról készült felvételek és beszámolók erős részvételt mutassanak.

A lapunknak nyilatkozó informátor szerint az esztergomi szervezés egy ideig napirenden volt, és helyszínjavaslatok is születtek, azonban a helyi előkészítés során többször is visszatérő problémaként merült fel az érdeklődés hiánya. A forrás állítása szerint a párt helyi kapcsolattartói sem tudtak elegendő támogatót mozgósítani, és a jelentkezések száma az esemény tervezett időpontjához közeledve sem emelkedett érdemben.

A döntést végül kampánystratégiai okból hozták meg. Inkább kihagyták a helyszínt, mintsem egy félházas vagy szinte üres rendezvényt tartsanak

– mondta az informátor. Lapunk értesülései szerint az esztergomi esemény elmaradásáról végül szűk körben született döntés, miután a belső visszajelzések egybehangzóan azt jelezték: a rendezvény várhatóan a minimálisan elvárt részvételi szintet sem érné el. 

A szervezők ezt követően olyan alternatív helyszínt választottak, amely közel van a Tisza Párt bázisának számító Budapesthez, így esett a választás végül Szigethalomra, ahova baj esetén könnyen lehet fővárosi aktivistákat szállítani. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


