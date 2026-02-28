Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

hann endremediándeák dánielfidesz

Hann Endre elismerte, Deák Dániel valóban a Medián adatait közölte

Újabb bizonyíték került elő arra vonatkozóan, hogy a balliberális kutatóintézetek szándékosan, a közvélemény befolyásolása érdekében hamisítják meg a méréseik eredményét, ezzel kedvezve a mindenkori kormányellenes erőknek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 17:54
Hann Endre Forrás: MW
„Bevallom őszintén, miután lelepleztem a Medián hazugságát, arra számítottam, hogy a ma divatos módon a Medián vezetője, Hann Endre majd azt mondja, hogy hamisított vagy mesterséges intelligenciával gyártott számsort tettem közzé. De nem, Hann Endre egy kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy valóban a Medián számait közöltem” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Deák Dániel
Fotó: Facebook/Deák Dániel

Kiemelte, 

teljesen világos, hogy a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra; míg 36-36 százalékot mértek, addig 40-33 százalékot közöltek januárban a Tisza javára. Ez bizony a választópolgárok megtévesztése. Ugyanazt csinálják, mint amit az amerikai elnökválasztási kampányban is láttunk.

Mint ismert, bombaként robbant a hír február 25-én, hogy a Medián 20 százalékos előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben. A balos megmondóemberek rögtön reagáltak, köztük Török Gábor politikai elemző, aki közölte: ha ez igaz, a Fidesz már nem tudja behozni a lemaradást. Kiderült, hogy ez nem igaz. Deák Dániel ugyanis lerántotta a leplet a Medián módszereiről. Csütörtöki Facebook-videójában bemutatta az elemzőcég januári mérésének valós eredményeit, amelyeknek semmi közük a közvélemény-kutató által publikált adatokhoz. Noha ők azt tették közzé, hogy hétszázalékos előnyt mértek Magyar Péteréknek, a valóságban a Fidesz és a Tisza gyakorlatilag ugyanolyan támogatottsággal bírt a teljes népességet tekintve.

Borítókép: Hann Endre (Fotó: Mediaworks)


Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

