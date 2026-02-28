Rendkívüli

Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét + videó

magyar labdarúgó válogatottGalatasarayLoic NegoMarco RossiSallai Roland

Marco Rossi aggódva figyelhet, két alapembere is megsérült

Sallai Roland és Loic Nego is megsérült, a Galatasaray és a Le Havre is nélkülözi szombaton magyar válogatott játékosát. Marco Rossi két alapembere közül Sallai esetében vélhetően nincs komoly baj, Nego esetében aggasztóbbak a hírek, konkrétumok azonban csak a jövő héten várhatók.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 18:49
Sallai Roland a Galatasaray, Loic Nego a Le Havre szombati keretéből maradt ki, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi aggódhat Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Sallai Roland szerdán még játszott, igaz, a Galatasaray edzője, Okan Buruk lecserélte a magyar futballistát a Juventus elleni BL-párharc idegenbeli visszavágóján. A szombati, Alanyaspor elleni bajnokin Sallai nem volt a meccskeret tagja, de Marco Rossi még jobban aggódhat a magyar válogatott másik alapembere, Loic Nego miatt: a Le Havre játékosa lehet, hogy nem csak a PSG elleni szombati mérkőzést hagyja ki.

Sallai Roland a Juventus ellen sem kímélte magát, Marco Rossi alapembere a Galatasaray szombati bajnokiját kisebb sérülés miatt kihagyta
Sallai Roland a Juventus ellen sem kímélte magát, Marco Rossi alapembere a Galatasaray szombati bajnokiját kisebb sérülés miatt kihagyta Fotó: Anadolu via AFP/Riccardo de Luca

Sallai esetében Okan Buruk derűlátó volt.

Sallai Roland sérülése nem súlyos

– Sallainak fájdalmai voltak, de semmi komoly. Jövő héten már elérhető lesz – nyilatkozta a Galatasaray vezetőedzője.

Ez nemcsak a Liverpool elleni BL-párharcra is készülő török klub, hanem Marco Rossi és a magyar válogatott szempontjából is jó hír.

Loic Nego miatt aggódhat Marco Rossi

Nem tudott Okanhoz hasonló kijelentéseket a francia élvonalbeli Le Havre vezetőedzője, Didier Digard.

– Jövő hét elején további vizsgálatokon esik át, hogy megállapítsák a sérülés súlyosságát – idézi a szakembert Negóról a csakfoci.hu.

Ez már sokkal kevésbé hangzik biztatóan. A magyar válogatott idei első meccseit egy hónap múlva játssza: Marco Rossi együttese március 28-án Szlovénia, március 31-én Görögország ellen vív felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

 

