Marco Rossi aggódva figyelhet, két alapembere is megsérült

Sallai Roland szerdán még játszott, igaz, a Galatasaray edzője, Okan Buruk lecserélte a magyar futballistát a Juventus elleni BL-párharc idegenbeli visszavágóján. A szombati, Alanyaspor elleni bajnokin Sallai nem volt a meccskeret tagja, de Marco Rossi még jobban aggódhat a magyar válogatott másik alapembere, Loic Nego miatt: a Le Havre játékosa lehet, hogy nem csak a PSG elleni szombati mérkőzést hagyja ki.
Sallai esetében Okan Buruk derűlátó volt.
Sallai Roland sérülése nem súlyos
– Sallainak fájdalmai voltak, de semmi komoly. Jövő héten már elérhető lesz – nyilatkozta a Galatasaray vezetőedzője.
