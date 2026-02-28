Marco Rossi aggódva figyelhet, két alapembere is megsérült

Sallai Roland szerdán még játszott, igaz, a Galatasaray edzője, Okan Buruk lecserélte a magyar futballistát a Juventus elleni BL-párharc idegenbeli visszavágóján. A szombati, Alanyaspor elleni bajnokin Sallai nem volt a meccskeret tagja, de Marco Rossi még jobban aggódhat a magyar válogatott másik alapembere, Loic Nego miatt: a Le Havre játékosa lehet, hogy nem csak a PSG elleni szombati mérkőzést hagyja ki.

Sallai Roland a Juventus ellen sem kímélte magát, Marco Rossi alapembere a Galatasaray szombati bajnokiját kisebb sérülés miatt kihagyta Fotó: Anadolu via AFP/Riccardo de Luca

Sallai esetében Okan Buruk derűlátó volt.

Sallai Roland sérülése nem súlyos

– Sallainak fájdalmai voltak, de semmi komoly. Jövő héten már elérhető lesz – nyilatkozta a Galatasaray vezetőedzője.