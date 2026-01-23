Pótselejtező helyett: megvan a magyar válogatott két márciusi ellenfele

Néhány másodpercen múlt , hogy a magyar válogatott márciusban nem vb-pótselejtezőt, csupán felkészülési meccseket vív. Marco Rossi együttese hazai pályán, a Puskás Arénában mutatja meg magát újra a magyar szurkolóknak az Írország elleni csalódás után. A magyar válogatott ellenfele márciusban Szlovénia, majd Görögország lesz.

Bakaszetasz az FTC után a magyar válogatott ellen is pályára léphet Budapesten. Fotó: Polyák Attila

Görögország (41.) néhány hellyel megelőzi a magyar csapatot (46.) a FIFA világranglistáján, Szlovénia (57.) Marco Rossi csapata mögött helyezkedik el a rangsorban. A görögök ősszel a Nemzetek Ligája A divíziójában szerepelnek, a szlovénok a magyar válogatotthoz hasonlóan a B ligában.

A magyar válogatott első 2026-os meccsei

Szlovénia ellen március 28-án 18 órakor játszanak Szoboszlaiék, a Görögország elleni találkozó március 31-én 19 órakor kezdődik.

– Jónak tartom, hogy márciusban kétszer is itthon, a saját közönségünk előtt játszunk. Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal, és ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben – hangsúlyozta Marco Rossi, aki kiemelte, hogy szeretne új játékosokat kipróbálni, ugyanakkor nem fog felelőtlenül kísérletezni.

Görögországgal legutóbb Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén csapott össze a magyar válogatott