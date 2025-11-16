Troy ParrottMocsi Attilamagyar labdarúgó válogatottDibusz Dénesvb-selejtező

Már letelt a hosszabbítás, amikor Parrott összetörte a magyar szíveket + videó

Nem így képzeltük: Troy Parrott lett a Magyarország–Írország vb-selejtező hőse. Az ír csatár háromszor is bevette Dibusz Dénes kapuját, a győztes gólt az ötperces hosszabbítás letelte után, a 96. játékpercben kotorta be. Az írek készülhetnek a pótselejtezőre, 2026-ban is a magyar válogatott nélkül zajlik a vb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 17:23
Troy Parrott második gólja, ez még belefért volna a magyar válogatottnak, a 96. percben viszont az ír csatár összetörte a magyar álmokat Fotó: Borítókép: MTI/Illyés Tibor
Troy Parrott már Portugália ellen is hős volt, akkor két gólt szerzett, de a magyar válogatott ellen még tovább, háromig jutott. Hiába vezetett Lukács Dániel, majd Varga Barnabás találatával is a magyar csapat, nem lett meg a döntetlen sem, amely elég lett volna a második hely megtartásához. Troy Parrott márciusban vb-pótselejtezőn folytathatja a gólgyártást, a magyar válogatott lemarad a 2026-os vb-ről.

Parrott harmadik gólja után ír eksztázis, a magyar válogatott letargiája
Ír ünnep, magyar bánat (Fotó: Mirkó István)

Parrott 96. perces győztes gólja a magyar válogatott ellen

Parrott az első gólját büntetőből, a másodikat egy jó indítás után szerezte, a harmadikat pedig az ötperces hosszabbítás letelte után, a 96. percben. Mégsem okolhatjuk a játékvezetőt, a hosszabbítás alatt kettőt is cseréltünk, az egyik beküldött Mocsi Attila volt, mellőle kotorta Dibusz kapujába a labdát Parrott.

 

