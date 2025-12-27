Orbán Viktor következetes politikája mára geopolitikai előnnyé vált

Orbán Viktor azért tud ma olyan politikai és geopolitikai szereplőkkel is közvetlen párbeszédben állni, akikkel sok nyugati vezető már nem tud vagy nem akar beszélni, mert akkor is fenntartotta a beszélő viszonyt velük, amikor mások megszakították – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Siklósi Péter.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a karmelita kolostorban 2025. december 4-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a miniszterelnök egyes szereplőkkel kifejezetten szívélyes, jó viszonyt ápolt akkor is, amikor azok kikerültek a hatalomból, ellenzékbe kerültek vagy amikor mások vesztegzár alá vették őket, és nem álltak velük szóba.

„Orbán Viktor végig fenntartotta a beszélő viszonyt, és némelyik szereplővel kifejezetten jó kapcsolatot ápolt – például Donald Trump elnökkel –, aminek a világlátásbeli hasonlóság nyilván jó alapot adott – mondta. Ennek szerinte most meglett a gyümölcse: ő mindenkivel tud beszélni, ezért próbálnak vele tárgyalni, ezért fogadják, és ezért lehet vele fontos kérdésekről egyeztetni. Ez viszont nem mondható el az összes európai vezetőről.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump külpolitikai gondolkodásába mennyire illeszkedik ez a kapcsolattartásra épülő diplomácia, Siklósi Péter úgy válaszolt: nagyon is illeszkedik. Mint fogalmazott, Trump elnök személyisége egy üzletemberé, aki személyesen tárgyalja meg a legfontosabb kérdéseket, és csak a részletek kidolgozását bízza a kollégáira.