Orbán Viktor következetes politikája mára geopolitikai előnnyé vált

Nem Magyarország szigetelődött el, hanem azok az európai vezetők, akik ideológiai alapon feladták a tárgyalás képességét – mondta a Magyar Nemzetnek Siklósi Péter. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Orbán Viktor következetes realista politikája mára geopolitikai előnnyé vált, és illeszkedik Donald Trump béketeremtésre irányuló külpolitikai törekvéseihez.

Hagyánek Andrea
2025. 12. 27. 5:52
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Orbán Viktor azért tud ma olyan politikai és geopolitikai szereplőkkel is közvetlen párbeszédben állni, akikkel sok nyugati vezető már nem tud vagy nem akar beszélni, mert akkor is fenntartotta a beszélő viszonyt velük, amikor mások megszakították – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Siklósi Péter.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a karmelita kolostorban 2025. december 4-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a miniszterelnök egyes szereplőkkel kifejezetten szívélyes, jó viszonyt ápolt akkor is, amikor azok kikerültek a hatalomból, ellenzékbe kerültek vagy amikor mások vesztegzár alá vették őket, és nem álltak velük szóba.

„Orbán Viktor végig fenntartotta a beszélő viszonyt, és némelyik szereplővel kifejezetten jó kapcsolatot ápolt – például Donald Trump elnökkel –, aminek a világlátásbeli hasonlóság nyilván jó alapot adott – mondta. Ennek szerinte most meglett a gyümölcse: ő mindenkivel tud beszélni, ezért próbálnak vele tárgyalni, ezért fogadják, és ezért lehet vele fontos kérdésekről egyeztetni. Ez viszont nem mondható el az összes európai vezetőről.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump külpolitikai gondolkodásába mennyire illeszkedik ez a kapcsolattartásra épülő diplomácia, Siklósi Péter úgy válaszolt: nagyon is illeszkedik. Mint fogalmazott, Trump elnök személyisége egy üzletemberé, aki személyesen tárgyalja meg a legfontosabb kérdéseket, és csak a részletek kidolgozását bízza a kollégáira.

Az ő üzleti életében mindig is ez volt a jellemző, és politikusként is ezt a fajta személyes részvételen alapuló vezetést folytatja

– tette hozzá a szakértő.

A nyugat-európai fősodor gyakran elszigetelődésként értelmezi Magyarország mozgásterét, ám Siklósi Péter szerint ez félreértés. – Nyugat-Európában viszont pontosan azért próbálták elszigetelni Magyarországot, mert Orbán Viktor nem állt be a sorba bizonyos kérdésekben – fogalmazott. Szerinte az különösen frusztráló számukra, hogy szépen sorban kiderült: ezekben a kérdésekben Orbán Viktornak volt igaza, például a migráció ügyében.

Nem Magyarország szigetelődött el, hanem bizonyos európai vezetők próbálták aktívan elszigetelni

 – fogalmazott Siklósi Péter, hozzátéve: – Mostanra viszont az a helyzet állt elő, hogy inkább ők szigetelődtek el. Nem beszélnek az oroszokkal, nagyon nehezen tudnak beszélni az amerikaiakkal, miközben Magyarország és Orbán Viktor képes tárgyalni minden fontos szereplővel.

A jövőre vonatkozóan a szakértő úgy fogalmazott: egy nagy fordulópont küszöbén állunk. Szerinte ha az amerikai békeközvetítési kísérletek sikerrel járnak, és záros határidőn belül le tudják zárni az orosz–ukrán háborút, akkor az európaiak kénytelenek lesznek átértékelni a viszonyrendszerüket.

– Az amerikaiak újraindítják a kereskedelmi és üzleti kapcsolataikat Oroszországgal, és Európa ebből nem maradhat ki – mondta. Úgy fogalmazott: – Európa nem tehet tovább úgy, mintha Oroszország nem létezne.

Hall Gardner amerikai professzor felvetésével kapcsolatban, miszerint a béke kulcsa Oroszország integrálása Európába, Siklósi Péter kijelentette: – Ez teljesen egyértelmű. Szerinte az Egyesült Államok világméretű vetélkedésben van Kínával, és nem mindegy, hogy Oroszország egyértelműen Kína oldalán áll-e vagy inkább egy köztes pozíciót foglal el. – Ehhez szükséges Oroszország visszaintegrálása a nyugati gazdasági vérkeringésbe – hangsúlyozta, hozzátéve: – Európa versenyképességét lehetetlen helyreállítani úgy, hogy nem kereskedünk Oroszországgal.

Az eszkaláció veszélyéről szólva úgy fogalmazott: – A helyzetben már benne van az eszkaláció, és ha ezt rosszul kezelik, akár világméretűvé is válhat. Ugyanakkor szerinte ez nem a legvalószínűbb forgatókönyv, sokkal inkább arra számít, hogy az amerikai békeközvetítés sikeres lesz, és a háború viszonylag hamar befejeződik.

Orbán Viktor közvetítői szerepével kapcsolatban Siklósi Péter kiemelte: 

Az segítette leginkább, hogy nem ideológiai, hanem realista módon közelít a konfliktushoz.

 Mint mondta, aki ideológiai alapon áll hozzá, az feketében és fehérben gondolkodik, a jó és a gonosz harcaként lát mindent, és ez lehetetlenné teszi a kompromisszumot. – Ha viszont realista módon közelítünk, akkor lehet kompromisszumot kötni, és akkor van értelme tárgyalni – tette hozzá.

A békefolyamatban Magyarország szerepéről szólva hangsúlyozta: – Trump elnök békekezdeményezését Orbán Viktor a maga eszközeivel támogatja. Ez jelenti az uniós fellépést, a folyamatos kapcsolattartást az érintett felekkel és azt is, hogy adott esetben Budapest helyet adhat a békemegállapodás aláírásának. Azóta, hogy az amerikaiak letették az asztalra a 28 pontos béketervet, felgyorsultak az események, ezen a héten pedig különösen, így nem lennék meglepve, ha nagyon gyorsan megállapodás születne – mondta. 

A washingtoni tárgyalásokat értékelve Siklósi Péter kijelentette: – Csupa pozitív eredménye volt. Elmondása szerint világpolitikai kérdésekben Trump elnök és Orbán Viktor teljes mértékben egyetértenek, míg gazdasági, energetikai és katonai területen megalapozták a jövőben felgyorsuló és elmélyülő amerikai–magyar kapcsolatokat.

 

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

