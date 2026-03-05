Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

Szalay-Bobrovnicky Kristófkárpátaljai hadifogolyküldetésMagyarország

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ez a küldetés is sikeresen teljesítve! + videó

Sikeresen teljesült a magyar kormány újabb humanitárius küldetése: a szabadon bocsátott kárpátaljai magyar hadifoglyok megérkeztek Magyarországra – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 05. 9:04
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: a foglyok a Magyar Honvédség repülőgépével érkeztek haza, miután korábban szabadon bocsátották őket.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok (Fotó:  Mirkó István)

A Magyar Honvédség gépével megérkeztek Magyarországra a szabadon bocsájtott kárpátaljai magyar hadifoglyok

– írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.

A honvédelmi miniszter leszögezte:

Amíg a jelenlegi kormány vezeti Magyarországot, addig nem fogunk belesodródni a háborúba!

– hangsúlyozta.

1/7 Hatalmas öröm, megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok - fotók

A kormány álláspontja szerint a legfontosabb cél a béke és a magyar emberek biztonságának megőrzése.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf) 

