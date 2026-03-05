Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: a foglyok a Magyar Honvédség repülőgépével érkeztek haza, miután korábban szabadon bocsátották őket.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ez a küldetés is sikeresen teljesítve! + videó
Sikeresen teljesült a magyar kormány újabb humanitárius küldetése: a szabadon bocsátott kárpátaljai magyar hadifoglyok megérkeztek Magyarországra – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A Magyar Honvédség gépével megérkeztek Magyarországra a szabadon bocsájtott kárpátaljai magyar hadifoglyok
– írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.
A honvédelmi miniszter leszögezte:
Amíg a jelenlegi kormány vezeti Magyarországot, addig nem fogunk belesodródni a háborúba!
– hangsúlyozta.
A kormány álláspontja szerint a legfontosabb cél a béke és a magyar emberek biztonságának megőrzése.
