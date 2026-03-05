Magyargyűlölő ukrán politikus nyíltan kimondta: Brüsszellel játszatnák ki Magyarországot

Az Ellenpont szerint Baloga úgy fogalmazott, hogy a Barátság vezetékkel kapcsolatban jelenleg két eltérő álláspont létezik. Az ukrán fél szerint a vezeték az orosz támadások következtében megrongálódott, míg Magyarország azt állítja, hogy nem sérült meg. Ez a kérdés az elmúlt időszak egyik legfontosabb vitapontjává vált a két ország között.

Baloga két lehetséges megoldást vázolt fel. Az egyik lehetőség, hogy Ukrajna meghívja az Európai Bizottság képviselőit, bemutatja nekik a vezeték állapotát az orosz támadások után, majd arra kéri őket, hogy dolgozzanak ki mechanizmusokat a Magyarország által blokkolt uniós döntések – például a 90 milliárd eurós hitel és a 20. Oroszország elleni szankciós csomag – kezelésére. A másik lehetőség szerinte az lenne, hogy helyreállítják a vezeték működését, és lezárják a vitát.

Az Ellenpont szerint Baloga arról is írt: