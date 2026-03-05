Rendkívüli

Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

UkrajnakőolajBrüsszelMagyarország

Magyargyűlölő ukrán politikus nyíltan kimondta: Brüsszellel játszatnák ki Magyarországot

Kárpátalja korábbi kormányzója, Viktor Baloga szerint Ukrajna Brüsszel segítségével továbbra is nyomást gyakorolhat Magyarországra az olajblokád ügyében. Azt javasolja, hogy az Európai Bizottság sürgősen dolgozzon ki egy olyan mechanizmust, amely Magyarország megkerülésével lehetővé tenné az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás feloldását és az újabb szankciós csomag elfogadását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 10:42
Viktor Baloga (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ellenpont cikke szerint Viktor Baloga, Kárpátalja korábbi kormányzója és ukrán oligarcha a Barátság kőolajvezeték ügyét politikai nyomásgyakorlás eszközeként vetette fel Magyarországgal szemben. A lap beszámolója szerint Baloga közösségi oldalán arról írt: Ukrajna akár az Európai Unió bevonásával is nyomást gyakorolhatna Budapestre a vezeték újraindításának kérdésében.

Viktor Baloga: Ukrajna Brüsszel segítségével továbbra is nyomást gyakorolhat Magyarországra (Fotó: Képernyőkép)
Viktor Baloga: Ukrajna Brüsszel segítségével továbbra is nyomást gyakorolhat Magyarországra (Fotó: Képernyőkép)

Az Ellenpont szerint Baloga úgy fogalmazott, hogy a Barátság vezetékkel kapcsolatban jelenleg két eltérő álláspont létezik. Az ukrán fél szerint a vezeték az orosz támadások következtében megrongálódott, míg Magyarország azt állítja, hogy nem sérült meg. Ez a kérdés az elmúlt időszak egyik legfontosabb vitapontjává vált a két ország között.

Baloga két lehetséges megoldást vázolt fel. Az egyik lehetőség, hogy Ukrajna meghívja az Európai Bizottság képviselőit, bemutatja nekik a vezeték állapotát az orosz támadások után, majd arra kéri őket, hogy dolgozzanak ki mechanizmusokat a Magyarország által blokkolt uniós döntések – például a 90 milliárd eurós hitel és a 20. Oroszország elleni szankciós csomag – kezelésére. A másik lehetőség szerinte az lenne, hogy helyreállítják a vezeték működését, és lezárják a vitát.

Az Ellenpont szerint Baloga arról is írt: 

ha Magyarország számára elvi kérdés a Barátság vezeték újraindítása, akkor Ukrajna számára hasonló jelentőségű a hitel feloldása, amely szerinte az ország működőképessége szempontjából létfontosságú.

Viktor Baloga korábban Kárpátalja kormányzója volt, valamint parlamenti képviselőként is tevékenykedett. Magyarország 2023-ban kitiltotta őt a schengeni övezetből. 

Az Ellenpont szerint a mostani felvetésével a magyar kormányra kíván politikai nyomást gyakorolni. Ezzel beavatkozna a magyarországi választási kampányba Magyar Péter javára, és egy olyan ukránbarát kormány hatalomra kerülését segítené, amely Zelenszkij és Brüsszel követeléseit is teljesítené.

Borítókép: Viktor Baloga (Forrás: Facebook)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Rekordmennyiségű villamos energiát importált Ukrajna

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu