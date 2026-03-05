Az Ellenpont cikke szerint Viktor Baloga, Kárpátalja korábbi kormányzója és ukrán oligarcha a Barátság kőolajvezeték ügyét politikai nyomásgyakorlás eszközeként vetette fel Magyarországgal szemben. A lap beszámolója szerint Baloga közösségi oldalán arról írt: Ukrajna akár az Európai Unió bevonásával is nyomást gyakorolhatna Budapestre a vezeték újraindításának kérdésében.
Magyargyűlölő ukrán politikus nyíltan kimondta: Brüsszellel játszatnák ki Magyarországot
Kárpátalja korábbi kormányzója, Viktor Baloga szerint Ukrajna Brüsszel segítségével továbbra is nyomást gyakorolhat Magyarországra az olajblokád ügyében. Azt javasolja, hogy az Európai Bizottság sürgősen dolgozzon ki egy olyan mechanizmust, amely Magyarország megkerülésével lehetővé tenné az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás feloldását és az újabb szankciós csomag elfogadását.
Az Ellenpont szerint Baloga úgy fogalmazott, hogy a Barátság vezetékkel kapcsolatban jelenleg két eltérő álláspont létezik. Az ukrán fél szerint a vezeték az orosz támadások következtében megrongálódott, míg Magyarország azt állítja, hogy nem sérült meg. Ez a kérdés az elmúlt időszak egyik legfontosabb vitapontjává vált a két ország között.
Baloga két lehetséges megoldást vázolt fel. Az egyik lehetőség, hogy Ukrajna meghívja az Európai Bizottság képviselőit, bemutatja nekik a vezeték állapotát az orosz támadások után, majd arra kéri őket, hogy dolgozzanak ki mechanizmusokat a Magyarország által blokkolt uniós döntések – például a 90 milliárd eurós hitel és a 20. Oroszország elleni szankciós csomag – kezelésére. A másik lehetőség szerinte az lenne, hogy helyreállítják a vezeték működését, és lezárják a vitát.
Az Ellenpont szerint Baloga arról is írt:
ha Magyarország számára elvi kérdés a Barátság vezeték újraindítása, akkor Ukrajna számára hasonló jelentőségű a hitel feloldása, amely szerinte az ország működőképessége szempontjából létfontosságú.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Viktor Baloga korábban Kárpátalja kormányzója volt, valamint parlamenti képviselőként is tevékenykedett. Magyarország 2023-ban kitiltotta őt a schengeni övezetből.
Az Ellenpont szerint a mostani felvetésével a magyar kormányra kíván politikai nyomást gyakorolni. Ezzel beavatkozna a magyarországi választási kampányba Magyar Péter javára, és egy olyan ukránbarát kormány hatalomra kerülését segítené, amely Zelenszkij és Brüsszel követeléseit is teljesítené.
Borítókép: Viktor Baloga (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb videó bizonyítja: Magyar Péterre várnak az ukránok
Ismét lelepleződött az ukránok szándéka.
Azerbajdzsáni olajvezeték is célkeresztben
Újabb ellátási útvonal kerülhet veszélybe.
Rekordmennyiségű villamos energiát importált Ukrajna
Magyarország a legnagyobb beszállító.
Tragikus hír Kárpátaljáról: elesett egy 25 éves katona
Az orosz–ukrán háborúban vesztette életét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb videó bizonyítja: Magyar Péterre várnak az ukránok
Ismét lelepleződött az ukránok szándéka.
Azerbajdzsáni olajvezeték is célkeresztben
Újabb ellátási útvonal kerülhet veszélybe.
Rekordmennyiségű villamos energiát importált Ukrajna
Magyarország a legnagyobb beszállító.
Tragikus hír Kárpátaljáról: elesett egy 25 éves katona
Az orosz–ukrán háborúban vesztette életét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!