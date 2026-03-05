Menczer TamásOroszországUkrajnaorosz energiaSzijjártó PéterMagyar Péter

Menczer Tamás: A Tisza tettestárs, Zelenszkij tettestársa

Két magyar hadifogoly hazatéréséről és az energiaellátásról beszélt Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban. A politikus szerint Szijjártó Péter moszkvai útján olyan megállapodás született, amely biztosítja, hogy Magyarország változatlan áron juthasson földgázhoz és kőolajhoz, miközben a Tisza Párt és az ukrán vezetés azon dolgozik, hogy az olcsó energia ne érkezzen meg az országba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 11:57
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója (Fotó: MTI)
Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt Szijjártó Péter moszkvai útjáról és az energiaellátás kérdéséről. A politikus azt mondta, a külgazdasági és külügyminiszter nemcsak két magyar hadifoglyot hozott haza, hanem megállapodás született arról, hogy Magyarország változatlan áron juthat földgázhoz és kőolajhoz.

Menczer Tamás (Fotó: Bach Máté)
Menczer Tamás (Fotó: Bach Máté)

A videóban úgy fogalmazott:

Szijjártó Péter tegnap elment Moszkvába és hazahozott két magyar hadifoglyot és megállapodást kötött arról, hogy az oroszok nekünk, magyaroknak a földgázt és a kőolajat változatlan áron fogják adni akkor is, ha a világban az árak emelkednek az iráni válság miatt.

A politikus felhívta a figyelmet:

Mindeközben Zelenszkij és Magyar Péter azon dolgozik, hogy az olcsó orosz energia ne érkezzen, ne érkezhessen meg Magyarországra, ezer forintos benzint és háromszoros rezsiárat akarnak. 

A videóban a Tisza Pártra is utalt, és úgy fogalmazott: „A Tisza tettestárs, Zelenszkij tettestársa ebben a Magyarország elleni merényletben.”

Menczer Tamás a felvétel végén úgy fogalmazott: „Ebből kell, ebből lehet választani. Az ukrán olajblokádot megtörjük, a tiszásokat pedig április 12-én megbüntetjük.”

A politikus a videó zárásaként hozzátette:

Magyarország az első, a Fidesz pedig a biztos választás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

