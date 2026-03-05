Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt Szijjártó Péter moszkvai útjáról és az energiaellátás kérdéséről. A politikus azt mondta, a külgazdasági és külügyminiszter nemcsak két magyar hadifoglyot hozott haza, hanem megállapodás született arról, hogy Magyarország változatlan áron juthat földgázhoz és kőolajhoz.
Menczer Tamás: A Tisza tettestárs, Zelenszkij tettestársa
Két magyar hadifogoly hazatéréséről és az energiaellátásról beszélt Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban. A politikus szerint Szijjártó Péter moszkvai útján olyan megállapodás született, amely biztosítja, hogy Magyarország változatlan áron juthasson földgázhoz és kőolajhoz, miközben a Tisza Párt és az ukrán vezetés azon dolgozik, hogy az olcsó energia ne érkezzen meg az országba.
A videóban úgy fogalmazott:
Szijjártó Péter tegnap elment Moszkvába és hazahozott két magyar hadifoglyot és megállapodást kötött arról, hogy az oroszok nekünk, magyaroknak a földgázt és a kőolajat változatlan áron fogják adni akkor is, ha a világban az árak emelkednek az iráni válság miatt.
A politikus felhívta a figyelmet:
Mindeközben Zelenszkij és Magyar Péter azon dolgozik, hogy az olcsó orosz energia ne érkezzen, ne érkezhessen meg Magyarországra, ezer forintos benzint és háromszoros rezsiárat akarnak.
A videóban a Tisza Pártra is utalt, és úgy fogalmazott: „A Tisza tettestárs, Zelenszkij tettestársa ebben a Magyarország elleni merényletben.”
További Külföld híreink
Menczer Tamás a felvétel végén úgy fogalmazott: „Ebből kell, ebből lehet választani. Az ukrán olajblokádot megtörjük, a tiszásokat pedig április 12-én megbüntetjük.”
A politikus a videó zárásaként hozzátette:
Magyarország az első, a Fidesz pedig a biztos választás.
További Külföld híreink
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hazudik Zelenszkij, uniós vezető buktatta le az ukrán elnököt
Ukrajna zsarolja Magyarországot és Szlovákiát.
Nem nyugszanak az ukránok, Magyarországot támadják a kiszabadított hadifoglyok miatt
Az ukránok az ellenséges kijelentéseiket tetézve még követelőznek is.
Politico: Az uniós nagykövetek ellenzik Ukrajna gyorsított csatlakozását
Reformok nélkül nehéz lesz.
Kína javára kémkedhettek: három embert vett őrizetbe a brit terrorelhárítás
A brit rendőrség nemzetbiztonsági nyomozást indított az ügyben, amely a sajtó szerint politikai kapcsolatokat is érinthet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hazudik Zelenszkij, uniós vezető buktatta le az ukrán elnököt
Ukrajna zsarolja Magyarországot és Szlovákiát.
Nem nyugszanak az ukránok, Magyarországot támadják a kiszabadított hadifoglyok miatt
Az ukránok az ellenséges kijelentéseiket tetézve még követelőznek is.
Politico: Az uniós nagykövetek ellenzik Ukrajna gyorsított csatlakozását
Reformok nélkül nehéz lesz.
Kína javára kémkedhettek: három embert vett őrizetbe a brit terrorelhárítás
A brit rendőrség nemzetbiztonsági nyomozást indított az ügyben, amely a sajtó szerint politikai kapcsolatokat is érinthet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!