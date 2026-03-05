Az ukrán hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó központ közölte a Telegramon, hogy elítéli az ukrán állampolgárok Magyarország és Oroszország közötti átadását, és ezt orosz provokációnak tekinti – számolt be az esetről az Ukrinform. Zelenszkijék nem mutatnak hálát.
Nem nyugszanak az ukránok, Magyarországot támadják a kiszabadított hadifoglyok miatt
Az ukrán hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó központ orosz provokációnak nevezte a magyar hadifoglyok szabadon engedését. Ukrajna ahelyett, hogy némi hálát mutatna, tovább támadja Magyarországot. Zelenszkijéken eluralkodott a hiszti. Az éjszakai órákban hazaérkezett a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. Ők azok, akiket az ukránok mások mellett kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek Magyarországra. Hazánk kiszabadította a kárpátaljai férfiakat.
Álláspontjuk szerint ezzel a lépéssel az oroszok célja az, hogy ismét támadást intézzenek a genfi egyezmények és a nemzetközi jog ellen, valamint hogy megkíséreljék rontani a két európai ország közötti kapcsolatokat Oroszország Európa elleni hibrid agressziójának részeként.
A központ felszólít minden felet, hogy hagyjon fel törvénytelen szándékaival, és ne használja alkualapként az Oroszország által foglyul ejtett ukrán katonákat – jelentették ki.
Ugyanakkor átfogó tájékoztatást követelünk a fogságba esett ukrán állampolgárok egészségi állapotáról, valamint azt, hogy Ukrajna felhatalmazott képviselői meglátogathassák védőinket
– hangsúlyozta a központ.
Orbán Viktor szerint a hadifoglyok hazahozatala folyamatos feladat
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Orbán Viktor elmondta: Ez egy folyamatos munka, nem úgy van, hogy hozzákezdünk aztán abbahagyjuk hanem folyamatosan nyomon követjük, hogy mennyi magyar, hány magyar és kicsodák estek el a fronton. Mint arról lapunk korábban beszámolt, az éjszakai órákban hazaérkezett a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. Ők azok, akiket az ukránok mások mellett kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek Magyarországra. Hazánk kiszabadította a kárpátaljai férfiakat.
Az ő családjaiknak segítséget nyújtunk és követjük azt is, hogy hányan estek hadifogságba vagy tűntek el, és őket meg felkutatjuk. Ez egy folyamatos munka.
– tette hozzá.
Időnként vannak kiemelkedő szép pillanataink is, amikor haza tudunk hozni és ki tudunk szabadítani magyarokat az orosz fogságból.
– összegezte Orbán Viktor.
