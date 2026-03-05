Nem nyugszanak az ukránok, Magyarországot támadják a kiszabadított hadifoglyok miatt

Orbán Viktor szerint a hadifoglyok hazahozatala folyamatos feladat

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Orbán Viktor elmondta: Ez egy folyamatos munka, nem úgy van, hogy hozzákezdünk aztán abbahagyjuk hanem folyamatosan nyomon követjük, hogy mennyi magyar, hány magyar és kicsodák estek el a fronton. Mint arról lapunk korábban beszámolt, az éjszakai órákban hazaérkezett a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. Ők azok, akiket az ukránok mások mellett kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek Magyarországra. Hazánk kiszabadította a kárpátaljai férfiakat.

Az ő családjaiknak segítséget nyújtunk és követjük azt is, hogy hányan estek hadifogságba vagy tűntek el, és őket meg felkutatjuk. Ez egy folyamatos munka.

– tette hozzá.

Időnként vannak kiemelkedő szép pillanataink is, amikor haza tudunk hozni és ki tudunk szabadítani magyarokat az orosz fogságból.

– összegezte Orbán Viktor.