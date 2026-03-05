Kína javára kémkedhettek: három embert vett őrizetbe a brit terrorelhárítás

A brit terrorelhárítás három embert tartóztatott le Londonban és Walesben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Kína megbízásából kémkedtek. A letartóztatásokat a nemzetbiztonsági törvény alapján hajtották végre. A londoni rendőrség megerősítette, hogy a 39, 43 és 68 éves illetőket őrizetbe vették, és jelenleg is fogva tartják őket. A hatóságok egyelőre nem emeltek vádat, és a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét – írja a The Brussels Signal cikkére hivatkozva az Origo.

A kémbotránynak politikai vetületei is lehetnek (Fotó: AFP)

Az ügynek politikai vetületei is lehetnek. A The Guardian beszámolója szerint az egyik letartóztatott egy hivatalban lévő munkáspárti képviselő partnere.