Kína javára kémkedhettek: három embert vett őrizetbe a brit terrorelhárítás

A brit terrorelhárítás három embert tartóztatott le Londonban és Walesben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Kína megbízásából kémkedtek. A letartóztatásokat a nemzetbiztonsági törvény alapján hajtották végre. A londoni rendőrség megerősítette, hogy a 39, 43 és 68 éves illetőket őrizetbe vették, és jelenleg is fogva tartják őket. A hatóságok egyelőre nem emeltek vádat, és a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét – írja a The Brussels Signal cikkére hivatkozva az Origo.
Az ügynek politikai vetületei is lehetnek. A The Guardian beszámolója szerint az egyik letartóztatott egy hivatalban lévő munkáspárti képviselő partnere.
A Bloomberg és a The Sun forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az egyik gyanúsított egy jelenlegi munkáspárti képviselő felesége, míg egy másik egy korábbi munkáspárti politikus élettársához köthető. A GB News és több más brit médium szintén megerősítette, hogy a gyanúsítottak kapcsolatban állhatnak a Munkáspárttal.
