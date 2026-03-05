brit terrorelhárításgyanúsítottpolitikusKínakémképviselő

Kína javára kémkedhettek: három embert vett őrizetbe a brit terrorelhárítás

Három embert tartóztatott le a brit terrorelhárítás Londonban és Walesben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a kínai hírszerzésnek nyújtottak segítséget. Sajtóértesülések szerint az egyik gyanúsított egy hivatalban lévő munkáspárti képviselő partnere, míg egy másik egy korábbi munkáspárti politikushoz köthető. A hatóságok a nemzetbiztonsági törvény alapján indítottak eljárást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 11:36
A hatóságok egyelőre nem emeltek vádat, és a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brit terrorelhárítás három embert tartóztatott le Londonban és Walesben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Kína megbízásából kémkedtek. A letartóztatásokat a nemzetbiztonsági törvény alapján hajtották végre. A londoni rendőrség megerősítette, hogy a 39, 43 és 68 éves illetőket őrizetbe vették, és jelenleg is fogva tartják őket. A hatóságok egyelőre nem emeltek vádat, és a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét – írja a The Brussels Signal cikkére hivatkozva az Origo.

A kémbotrányak politikai vetületei is lehetnek
A kémbotránynak politikai vetületei is lehetnek (Fotó: AFP)

Az ügynek politikai vetületei is lehetnek. A The Guardian beszámolója szerint az egyik letartóztatott egy hivatalban lévő munkáspárti képviselő partnere.

A Bloomberg és a The Sun forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az egyik gyanúsított egy jelenlegi munkáspárti képviselő felesége, míg egy másik egy korábbi munkáspárti politikus élettársához köthető. A GB News és több más brit médium szintén megerősítette, hogy a gyanúsítottak kapcsolatban állhatnak a Munkáspárttal.

A nyomozás azt vizsgálja, hogy a gyanúsítottak nyújtottak-e segítséget a kínai hírszerzésnek. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, pontosan milyen tevékenységgel gyanúsítják őket.

Helen Flanagan, a londoni terrorelhárítás vezetője közölte:

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a nemzetbiztonsággal kapcsolatos ügyeink száma, és továbbra is rendkívül szorosan együttműködünk partnereinkkel, hogy segítsünk megőrizni az ország biztonságát, és fellépjünk minden olyan tevékenység ellen, amely veszélyeztetheti azt.

A brit kormány szerint az ügy Kínához köthető. Dan Jarvis biztonsági miniszter a brit parlamentben úgy fogalmazott:
„Megerősíthetem, hogy ez Kínához kapcsolódik. Azt is megerősíthetem, hogy ez a brit demokráciát célzó külföldi beavatkozáshoz kapcsolódik.”

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta:

„Rendkívül fontos, hogy ne akadályozzuk a rendőrség munkáját, és ne veszélyeztessük a jövőbeli jogi eljárásokat azzal, amit ma ebben a Házban mondunk.”

Az ellenzéki politikusok élesen bírálták a történteket. Alex Burghart, az árnyékkormány egyik tagja kijelentette:

Ismét itt vagyunk, egy újabb év, egy újabb kínai kémbotrány, és ennek hátterében a kormány kudarcot vallott megnyugtató politikája áll.

Lisa Smart liberális demokrata képviselő a parlamentben azt kérdezte:

„Hányszor kell mindannyiunknak eljönnünk ebbe a Házba, hogy meghallgassuk a terrorizmusellenes törvények alapján elkövetett további letartóztatásokról szóló jelentéseket ahhoz, hogy a kormány megtegye ezt az intézkedést?”

Nigel Farage, a Reform UK vezetője szintén reagált az ügyre:

A Munkáspártnak jó kapcsolatai vannak Kínával. Ideje, hogy megtudjuk az igazságot a Kínai Kommunista Párttal való teljes kapcsolatukról.

Borítókép: A hatóságok egyelőre nem emeltek vádat, és a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu