Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Kocsis Máté: Régi balos programot melegített fel a Tisza

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felhívta a figyelmet, a tiszás érvelés szerint érdemes Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetni, és ezzel az ukránokat segíteni.

Forrás: Facebook2026. 03. 05. 12:31
Kocsis Máté Forrás: Facebook
– Régi balos programot melegített fel a Tisza: kárt okoznak Magyarországnak külföldről, mert úgy gondolják, minél rosszabb itthon az embereknek, annál jobbak az ő esélyeik a választáson –  írta Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében. 

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felhívta a figyelmet: most Magyar Péter képviselőtársa lobbizik az Európai Bizottságnál, hogy Ukrajna ne indítsa újra a kőolajszállítást Magyarország felé. Levelükben azt kérik, hogy Brüsszel ne gyakoroljon nyomást Kijevre a kőolajvezeték ügyében, mert annak újraindítása 

erkölcsileg és etikailag elfogadhatatlan lenne.

– Megérkeztünk. A tiszás érvelés szerint érdemes Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetni, és ezzel az ukránokat segíteni. Úgy „erkölcsileg”. Leválni az olcsó orosz energiáról, amivel háromszorosára nőnének a háztartások energiaszámlái és 1000 forint fölé kúszna az üzemanyag ára.

Ezek tehát simán beletúrnak a családok zsebébe hatalomvágyból. Fontosabb nekik az ukránokkal kötött hatalmi paktum, mint a magyar emberek megélhetése és biztonsága. Csak az értetlen trollok számára jelzem: például ezért mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás

 – hangsúlyozta Kocsis Máté. 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


