Kocsis Máté: Régi balos programot melegített fel a Tisza

– Régi balos programot melegített fel a Tisza: kárt okoznak Magyarországnak külföldről, mert úgy gondolják, minél rosszabb itthon az embereknek, annál jobbak az ő esélyeik a választáson – írta Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felhívta a figyelmet: most Magyar Péter képviselőtársa lobbizik az Európai Bizottságnál, hogy Ukrajna ne indítsa újra a kőolajszállítást Magyarország felé. Levelükben azt kérik, hogy Brüsszel ne gyakoroljon nyomást Kijevre a kőolajvezeték ügyében, mert annak újraindítása

erkölcsileg és etikailag elfogadhatatlan lenne.

– Megérkeztünk. A tiszás érvelés szerint érdemes Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetni, és ezzel az ukránokat segíteni. Úgy „erkölcsileg”. Leválni az olcsó orosz energiáról, amivel háromszorosára nőnének a háztartások energiaszámlái és 1000 forint fölé kúszna az üzemanyag ára.

Ezek tehát simán beletúrnak a családok zsebébe hatalomvágyból. Fontosabb nekik az ukránokkal kötött hatalmi paktum, mint a magyar emberek megélhetése és biztonsága. Csak az értetlen trollok számára jelzem: például ezért mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás

– hangsúlyozta Kocsis Máté.