Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 13:41
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
– A HBPO Professional Services Kft. kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó globális szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben, ami jól bizonyítja a magyar gazdaság dimenzióváltásának sikerét – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Győrben a tárca tájékoztatása szerint.

A tárcavezető a HBPO Professional Services Kft. friss beruházásának átadásán elmondta, hogy a német-francia vállalat kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó globális szolgáltatóközpontot hozott létre 1,5 milliárd forintnyi értékben, amihez a kormány 440 millió forint támogatást nyújtott, így segítve 58 új munkahely megteremtését.

Kifejtette, hogy a cég jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása, a hozzáadott érték és a technológiai színvonal növelése a rendkívül nehéz körülmények közepette is.

– Az elmúlt években sokat dolgoztunk azért, hogy Magyarországra minél több vállalat hozza el a globális vállalati központi tevékenységét, és örömmel oszthatom meg önökkel, hogy Magyarország ezeknek a globális vállalati szolgáltatóközpontoknak mára az abszolút éllovasává vált itt Közép-Európában. Hat év alatt, vagyis 2020 óta megdupláztuk a Magyarországon működő szolgáltatóközpontok és az ott dolgozók számát – tájékoztatott.

– Ma Magyarországon már 245 globális vállalati szolgáltatóközpont működik, amelyek összesen 120 ezer főnek adnak munkát, több mint 80 százalékuk felsőfokú végzettségű, az átlagéletkor 35 év alatt van, és van olyan szolgáltatóközpont, ahol negyven nyelven nyújtanak szolgáltatást – folytatta.

Majd rámutatott, hogy ezek a központok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. Valamint arra is kitért, hogy mostanra Budapest mellett a vidéki egyetemi városokban is egyre nagyobb számban jönnek létre ilyen szolgáltatóközpontok.

– Debrecenben átlépte az ötezret a szolgáltatóközpontokban dolgozók száma, miközben Szegeden több mint 1600-an, míg Miskolcon és Pécsett 1400-an dolgoznak ilyen szolgáltatóközpontokban– ismertette a távirati iroda szerint. 

Bizonytalanság és gazdasági bravúr

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre, amiben szavai szerint a mára jelentősen megerősödött magyar tulajdonú nagyvállalatok kulcsszerepet játszottak.

– És azt gondolom, hogy ezek az eredmények, amiket közösen mégiscsak sikerült elérni, az egymillió új munkahely, a beruházások, a fejlesztések, Európa legalacsonyabb adói, a rezsicsökkentés, a 13.-14. havi nyugdíj, a családtámogatások, ezek mind-mind könnyen veszélybe kerülhetnek, mind-mind törékennyé válhatnak akkor, ha nem jól kezeljük azokat a globális kihívásokat, amelyek sújtanak minket – mondta.

– Látják, hogy amikor háborúkról beszélünk, akkor ma már nem csak fegyveres konfliktusokról, hanem a globális energiaellátás totális bizonytalanná válásáról is beszélünk. Nekünk egy nagyon fontos nemzeti szuverén célunk kell, hogy legyen, hogy ezekből a háborúkból mind maradjunk ki, legyen szó fegyveres vagy energiaháborúkról – tette hozzá. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

