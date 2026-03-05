Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

balesetgyalogosgázolásOzorafrontális ütközésjogosítvány

Szörnyű baleset történt Ozorán, gyalogosnak löktek egy autót + fotók, videó

Soha életében nem volt jogosítványa a faluban száguldozó sofőrnek, aki frontálisan nekiütközött egy Suzukinak.

2026. 03. 05. 14:50
Fotó: Police.hu
Kis híján tragédiával végződhetett volna a Tolna vármegyei Ozorán történt, és az egész falu lakosságát megrázó baleset. Egy régi Opel Zafira vezetője a megengedettnél gyorsabban hajtva megcsúszott a vizes és koszos szürkeaszfalton (az út ugyan egyenes volt, de a felvételen nem látható egy esetleges korábbi manőver), kitört az autó hátulja, és félátfedésben frontálisan nekicsapódott a szemből a közlemény szerint szabályosan – bár nem teljesen jobbra tartva, hanem eleinte az út közepén - érkező Suzuki Swiftnek, gyakorlatilag letaszítva úttestről. 

Fotó: Police.hu

Balszerencsés fordulata az esetnek, hogy pont ezen a szakaszon egy gyalogos állt az út szélén, aki a forgalmat kivárva feltehetően át akart kelni a túloldalra. Őt a jobb első sárvédőjével elütötte a sodródó Suzuki, majd a járdára zuhant. Mint a rendőrség közleményéből kiderült, a gyalogos és a vétlen autó egyik utasa súlyos sérüléseket szenvedett, az Opel – kihágásai miatt a hatóság előtt jól ismert – 22 éves vezetője pedig sosem rendelkezett jogosítvánnyal. A férfi 15 napos azonnali elzárást kapott a bíróságtól, a rendőrség pedig büntetőeljárást indított ellene.  

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

