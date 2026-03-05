Gulyás Gergely: Ukrajna vezetése nem ismeri a genfi egyezményt

Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta: Ukrajna vezetése szerinte nincs tisztában a genfi egyezmény előírásaival. A miniszter bejegyzésében kifejtette, hogy az orosz hadifogságból hazaszállított két magyar állampolgár ügyében Magyarország a nemzetközi jognak megfelelően járt el, mivel a genfi egyezmény lehetővé teszi, hogy a hadifoglyokat – kérésükre – semleges államba engedjék szabadon.

Gulyás hozzátette: az Ukrajnában kényszersorozott magyar állampolgárok átadása jogszerű, és Magyarország alkotmányos kötelezettsége, hogy gondoskodjon a magyar állampolgárok védelméről. Úgy fogalmazott:

Ukrajnának örülnie kellene annak, hogy két ukrán–magyar kettős állampolgár kiszabadult az orosz fogságból, nem pedig kritizálnia Magyarországot.

A miniszter szerint az elmúlt években az ukrán vezetés „mindenért a magyar kormányt kritizálja, de semmiért nem mond köszönetet”. Bejegyzésében arra is kitért, hogy

Ukrajna tartsa be az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeit, és ne veszélyeztesse Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát.

Gulyás felszólította Kijevet, hogy nyissa meg újra a Barátság kőolajvezetéket, és tegye lehetővé a kőolajszállítást a két ország felé.